Güven Kıraç yıllar sonra açıkladı: Bana 'senden oyuncu olmaz' denildi

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını 1997 yapımı "Masumiyet" filmindeki performansıyla yapan usta oyuncu Güven Kıraç, sanat yolculuğunu anlattı.

65 yaşındaki usta oyuncu kendisine sorulan soruları yanıtladı.

"ZEKİ DEMİRKUBUZ'A MÜTEŞEKKİRİM HER ZAMAN"

-Son dönemde ya da geçmişte oynadığınız ve sizi en çok etkileyen, geliştiren rol hangisiydi?

"İlk filmim, ilk göz ağrım Masumiyet filmiydi. Filmdeki Yusuf karakteri, beni sinemaya girdirmedi, dürttü. O yüzden Zeki Demirkubuz'a müteşekkirim her zaman. Yani Yusuf, benim sinema yolculuğumun ilk kahramanı, onu hayata geçirmekte gösterdiğim özeni bütün sinema yolculuğum boyunca kendime bir şiar edindim. Hep kendimi Masumiyet'in bir oyuncusu olarak görüp, 'Bir sonraki filmi kabul etmeli miyim?' penceresinden bakarak bir yol haritası çıkarma gayreti gösterdim. Zaman zaman sinemanın sanat filmleri kulvarından dışarı çıkıp, başka mahallelerin üretiminde, komedi filmlerinin içinde de yer aldım. Ama kendimi her zaman bağımsız bir sinemacı olarak hissettim ve addettim."

"BENİM PROJEKSİYONUM MİMAR OLMAK ÜZERİNEYDİ"

Oyunculuğu neden seçtiğini de açıklayan Kıraç, şöyle dedi:

"Oyuncu olmaya lisedeyken karar verdim. Lisede okurken tiyatroyla tanıştım. Tiyatroyla tanışınca benim bütün düşünce yapım değişti. Aslında Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Meslek Lisesinde eğitim alırken benim projeksiyonum mimar olmak üzerineydi. Orası yapı ressamlığı bölümüydü. Yapı ressamlığı bölümünden mezun olanları o yıllarda mimarlık fakülteleri direkt kabul ediyordu. Benden beklenen de mimarlık çizgisinde yürümekti. Fakat lisede tanıştığım tiyatro kolları, hayatımda büyük bir rol çaldı ve her şeyin önüne geçti. O sahne, alkış, çalışma periyotundan çok hoşnut kaldım. İlk defa oyuncu arkadaşlarımla seyirciye selam verip sahnede oyunu bitirip kulise girince, 'Bu şahane bir şey, ben bunu bırakmak istemem.' dedim ve hala da tiyatronun peşinden gidiyorum."

"BANA BİR NEVİ 'SENDEN OYUNCU OLMAZ' DENİLDİ"

Kariyerindeki kırılma noktasından da bahseden Kıraç, şu ifadelere yer verdi: