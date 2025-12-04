Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? O iddia yalanlandı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı ile ilgili, sosyal medyada hızla yayılan "Fatih Ürek öldü" iddiaları sevenlerini endişelendirdi.

ÖLÜM İDDİALARINA YALANLAMA

Özellikle sosyal medyada sıkça dolaşıma giren ve sevenlerini endişelendiren "Fatih Ürek öldü" şeklindeki asılsız iddialara ünlü şarkıcının yakın çevresi tarafından cevap geldi.

Fatih Ürek'in tedavisinin sürdüğü ve kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, edinilen bilgilere göre Fatih Ürek'in durumunun stabil seyrettiği ancak kritikliğini koruduğu ifade edildi.