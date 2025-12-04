28 Ekim 2023'te Malibu'daki evinde ölü bulunan ve otopsisinde ölüm nedeninin "ketaminin akut etkileri" olduğu belirlenen Matthew Perry'ye ketamin satan doktor mahkemeye çıktı.

Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan ketamini yasa dışı olarak temin edip oyuncuya satan Doktor Salvador Plasencia, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Dört ağır suçtan yargılanan ve hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Plasencia, yapılan yargılama sonucunda 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"ACABA BU APTAL NE KADAR ÖDEYECEK?"

Doktor Plasencia'nın, başka bir doktora gönderdiği kısa mesajda Perry için "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?" ifadelerini kullandığı görüldü.

Cezasının açıklanmasının ardından mahkemede konuşan Salvador Plasencia, Perry'nin ailesinden özür diledi ve derin pişmanlığını dile getirdi:

"Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm."

Hapis cezasının yanı sıra, ABD Bölge Yargıcı Sherilyn Peace Garnett, Plasencia'yı 5 bin 600 dolar para cezası ödemeye de mahkûm etti.

Matthew Perry, Chandler Bing karakterini canlandırdığı Friends dizisiyle tanınıyordu

Perry'nin ölümünde suçlanan ve haklarında işlem yapılan diğer doktor, kişisel asistanı ve ölümcül dozun sağlanmasında rolü olan diğer iki kişinin cezalarının ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.