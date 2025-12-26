Ünlü rock grubu The Cure üyesi yıldız hayatını kaybetti

İngiliz müzisyen Perry Bamonte, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin vefat haberini The Cure, internet sitelerinden yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

Yapılan açıklamada, grubun gitarist ve klavyecisi Bamonte'nin geçirdiği bir hastalık nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

65 yaşındaki müzisyen Perry Bamonte, ismi belirtilmeyen bir hastalık nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar gitarist ve klavyecisi olduğu müzik grubu The Cure'den yapılan açıklamada, "Sessiz, yoğun, sezgisel, sabit ve son derece yaratıcı olan 'Teddy', The Cure hikayesinin sıcak yürekli ve hayati bir parçasıydı" ifadelerine yer verildi.

İngiliz müzisyen Perry Bamonte

PERRY BAMONTE KİMDİR?

1960 yılında Londra'da doğan Bamonte, 1984 yılında, grubun tur menajeri olan kardeşi Daryl aracılığıyla, The Cure'un yol ekibine katıldı. Bamonte, baş vokalist Robert Smith'in kişisel asistanı ve gitar teknisyeni olduktan sonra, klavyeci Roger O'Donnell'ın ayrılmasının ardından 1990 yılında The Cure kadrosuna resmen katıldı.

Gruptaki görev süresi boyunca, 1992'deki "Wish" albümünden 2000'deki "Bloodflowers" albümüne kadar grubun birçok albümünde ve turnesinde yer aldı. Smith'in The Cure'u üçlü olarak yeniden yapılandırmasının ardından 2005 yılında gruptan ayrıldı ve 2012'de Love Amongst Ruin grubuna katıldıktan sonra, 2019'da Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmeleri için The Cure ile yeniden bir araya geldi.

The Cure'un ticari olarak en başarılı albümü "Wish"te Bamonte, "Friday, I'm in Love", "A Letter to Elise" ve "High" gibi hit şarkılarda altı telli bas gitar ve klavye çaldı.

Bamonte, 2022 yılında Letonya'da başlayan ve Aralık 2023'e kadar devam eden küresel "Shows of a Lost World" turnesi için The Cure'a resmen yeniden katıldı. Kasım 2024'te Londra'daki Troxy'de The Cure ile son konserlerinde yer aldı ve 2026'ya kadar uluslararası konserlerde sahne alması planlanıyordu.

Bamonte'nin turne boyunca yaptığı performanslar, şu anda sinemalarda gösterimde olan "Shows of a Lost World" turnesini konu alan konser belgeselinde yer alıyor.