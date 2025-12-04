Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek

Gürcistan, Türk vatandaşları için uygulanan kimlik kartıyla seyahat düzeninde değişikliğe gidiyor. Yeni yıldan itibaren, sınırdan geçişlerde ek belgeler istenecek.

SEYAHAT VE SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU OLUYOR

Gürcistan makamlarının açıkladığı yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türk vatandaşları ülkeye giriş yaparken seyahat ve sağlık sigortası ibraz etmek zorunda olacak.

Sınır kapısı yakınında zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNÜBİRLİK ZİYARETLER DE KAPSAMDA

Bu zorunluluk, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum'a yapılan günübirlik girişler için de geçerli olacak. Daha önce sadece kimlik kartıyla yapılabilen bu geçişlerde artık sigorta belgesi de sorulacak.

Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!

KARARIN GEREKÇESİ: TRAFİK KAZALARI VE SAĞLIK SORUNLARI

Söz konusu değişikliğin gerekçesi olarak, son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan'da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösterildi. Uygulamanın, bu tür durumlarda ortaya çıkan masrafları karşılamak amacıyla getirildiği belirtildi.