Sınır kapısı yakınında zincirleme kaza: 2 yaralı
Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü Sınır Kapısı kavşağında meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Türkiye ve Suriye’nin sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısının kavşağında saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BAŞKA ARACA GİRDİ

M.A.H. idaresindeki 31 AIB 653 plakalı otomobil, seyir halindeyken arkasından gelen 31 NFD 55 plakalı aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halindeki kömür yüklü kamyona çarparak durabildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki kişiyi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

