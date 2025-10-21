TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldi

Kaza, sabah işe gidiş saati olan 07.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri geçişinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kazaya, art arda gelen çok sayıda araç karışarak zincirleme bir kazaya sebebiyet verdi.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazanın etkisiyle otoyolun ilgili şeritleri trafiğe kapanırken, kısa sürede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik adeta durma noktasına gelirken, sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çevre yolları da etkiledi. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, yol güvenliğini sağlamak ve trafiği alternatif güzergahlara yönlendirmek için çalışma başlattı.