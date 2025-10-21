TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldi
Yayınlanma:
TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, güne başlayan sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah işe gidiş saati olan 07.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri geçişinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kazaya, art arda gelen çok sayıda araç karışarak zincirleme bir kazaya sebebiyet verdi.
OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazanın etkisiyle otoyolun ilgili şeritleri trafiğe kapanırken, kısa sürede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik adeta durma noktasına gelirken, sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çevre yolları da etkiledi. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, yol güvenliğini sağlamak ve trafiği alternatif güzergahlara yönlendirmek için çalışma başlattı.