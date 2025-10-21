TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldi
Yayınlanma:
TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, güne başlayan sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah işe gidiş saati olan 07.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri geçişinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kazaya, art arda gelen çok sayıda araç karışarak zincirleme bir kazaya sebebiyet verdi.

68f70f79b825a93f99009d87.jpg

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazanın etkisiyle otoyolun ilgili şeritleri trafiğe kapanırken, kısa sürede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik adeta durma noktasına gelirken, sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çevre yolları da etkiledi. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, yol güvenliğini sağlamak ve trafiği alternatif güzergahlara yönlendirmek için çalışma başlattı.

trafik.jpg
Saat 09.30 itibarıyla bölgedeki trafik yoğunluğu harita üzerinde bu şekilde görüntülendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı
Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı
Edremit dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Edremit dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Çocukların kavgası ölümle bitti! 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade
Çocukların kavgası ölümle bitti! 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade