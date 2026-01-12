Mersin'de gökyüzü kara dumanla kaplandı: Geri dönüşüm tesisi alev alev yanıyor!

Mersin'de gökyüzü kara dumanla kaplandı: Geri dönüşüm tesisi alev alev yanıyor!
Mersin Toroslar'daki Hurdacılar Sitesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlere teslim oldu. Geri dönüşüm tesisindeki plastik ve kağıt atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için zamana karşı yarışıyor.

Mersin'in Toroslar ilçesi, güne korkutan bir yangın haberiyle başladı. Yalınayak Mahallesi'nde bulunan ve sanayi atıklarının toplandığı Hurdacılar Sitesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan tonlarca plastik ve kağıt atık, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

İŞ YERLERİ TEHDİT ALTINDA: EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin yükselen dumanları fark ederek ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, alev topuna dönen depoya dört bir koldan müdahale başlattı. Ekiplerin öncelikli hedefi, yangını kontrol altına alarak bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir dumandan etkilenme veya yaralanma riskine karşı hazır bekletiliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, gökyüzünü kaplayan kara dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

