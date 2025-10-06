Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Leyla A. otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen İbrahim A.'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı

Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet, önünde ilerleyen Gökhan E. kontrolündeki motosiklet ile, İsmail Ş. kontrolündeki motosiklete çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

4 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden İbrahim A. ve İsmail Ş., Seyrantepe Devlet Hastanesi’ne, Gökhan E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek G. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazaya karışan sürücülerin alkol kontrolü sonucunun '0 promil' olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.





