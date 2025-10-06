Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var

Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var
Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle hareket halindeki motosikletlere çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Leyla A. otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen İbrahim A.'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet, önünde ilerleyen Gökhan E. kontrolündeki motosiklet ile, İsmail Ş. kontrolündeki motosiklete çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

istanbul-kagithanede-otomobil-motosik-950232-282111.jpg

4 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden İbrahim A. ve İsmail Ş., Seyrantepe Devlet Hastanesi’ne, Gökhan E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek G. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

istanbul-kagithanede-otomobil-motosik-950256-282111.jpg

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazaya karışan sürücülerin alkol kontrolü sonucunun '0 promil' olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.



Kaynak:DHA

