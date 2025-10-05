Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı

Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Yayınlanma:
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Urgancı (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine ilerleyen Musa Urgancı’nın kullandığı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 07 BAR 287 plakalı otomobil çarptı.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıBatman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Genç sürücü kurtarılamadıŞanlıurfa'da zincirleme kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı