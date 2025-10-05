Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı

Kaza, akşam saatlerinde Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine ilerleyen Musa Urgancı’nın kullandığı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 07 BAR 287 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı.