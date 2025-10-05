Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Karaköprü yönüne ilerleyen Cemil Ç. yönetimindeki otomobil, hatalı sollama sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Mustafa Demir’in kullandığı hafif ticari araçla ve Zeynep T. yönetimindeki bir otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Cemil Ç., Zeynep T. ve Mustafa Demir ile araçlarda bulunan İbrahim Halil Ç. ve Hüseyin D. yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarlamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.