TikTok verileri açıkladı: Türkiye'de milyonlarca video silindi! Kapatılan hesap sayısı dudak uçuklattı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, platform güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları içeren "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayımladı. 2025 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan raporda özellikle Türkiye özelinde açıklanan veriler, platformdaki sıkı denetimi kanıtlar nitelikte. Kullanıcılar bildirim dahi yapmadan milyonlarca içerik saniyeler içinde buhar oldu.

DÜNYA GENELİNDE 200 MİLYONU AŞKIN VİDEO SİLİNDİ

TikTok tarafından paylaşılan verilere göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta dev bir içerik temizliği yapıldı. Temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde, topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen toplam 204,5 milyon video platformdan tamamen silindi.

Şirket, bu videoların büyük bir kısmının henüz kullanıcıların önüne düşmeden tespit edildiğini vurguladı. İhlal içeren içeriklerin yüzde 99'undan fazlası, herhangi bir kullanıcı şikayeti veya bildirimi olmadan yapay zeka ve denetim ekipleri tarafından yakalandı. Bu içeriklerin yüzde 94,8'i ise ilk 24 saat içerisinde yayından kaldırıldı. Kullanıcılar tarafından bildirilen içeriklerde ise müdahale hızı ortalama iki saat olarak kaydedildi; bu şikayetlerin yüzde 81,7'si bu sürede sonuçlandırıldı.

TÜRKİYE'DE 3.8 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

Rapordaki Türkiye verileri ise dikkat çekti. Aynı dönem içerisinde Türkiye'den yüklenen ve topluluk kurallarına aykırı olduğu tespit edilen tam 3 milyon 891 bin 471 video yayından kaldırıldı.

Türkiye'deki denetimlerin hızı ise dünya ortalamasının üzerinde seyretti. Türkiye'de silinen içeriklerin yüzde 99,4'ü, kullanıcılar henüz şikayet etmeden sistem tarafından otomatik olarak tespit edildi. Ayrıca bu zararlı içeriklerin yüzde 97'si, yüklendikten sonraki ilk 24 saat içinde sistemden tamamen çıkarılarak kullanıcıların güvenliği sağlandı.

22 MİLYON HESAP KAPATILDI, 32 MİLYON CANLI YAYIN KESİLDİ

TikTok sadece videoları değil, kuralları ihlal eden hesapları ve canlı yayınları da mercek altına aldı. Raporda yer alan çarpıcı bir diğer veri ise yaş sınırı ihlalleriyle ilgili oldu. Platformda 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 22 milyondan fazla hesap süresiz olarak kapatıldı.

Canlı yayınlar da sıkı denetimden nasibini aldı. Topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 milyondan fazla canlı yayın, yayın esnasında sonlandırıldı.

SİLİNEN VİDEOLARDA "HASSAS İÇERİK" DETAYI

Platformdan kaldırılan milyonlarca videonun içerik türleri de raporda detaylandırıldı. Yayından kaldırılan videoların yüzde 30'unu hassas içerikler oluştururken, yüzde 34,5'ini ticari aktivitelerle ilgili kural ihlalleri oluşturdu.

Dijital güvenlik politikaları kapsamında silinen içeriklerin ise yüzde 94'ü henüz hiç görüntülenme almadan, yüzde 98'i ise 24 saat dolmadan platformdan silindi.

REKLAMVERENLERE DE AĞIR YAPTIRIM

TikTok'un temizlik operasyonu sadece kullanıcı içerikleriyle sınırlı kalmadı. Reklam politikalarına aykırı hareket eden reklamverenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda, kurallara uymayan 8 milyonun üzerindeki reklam da yayından kaldırıldı