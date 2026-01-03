Demans annesini istismar eden kadına canlı yayında baskın! Tiktok'ta büyük utanmazlık

İstanbul’da TikTok üzerinden canlı yayın yapan 24 yaşındaki Zeynep Zer, 55 yaşındaki demans hastası annesi Efruz Zer için pizza alacağını ve elektrik faturası ödeyeceğini söyleyerek takipçilerinden jeton yani para istedi.

Yayın görüntülerinin yayılması üzerine çok sayıda kişi, yaşlı kadının durumu için yetkililere ihbarda bulundu.

CANLI YAYINDA BASKIN

İhbarların ardından polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

AKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttu

Sabah'ın aktardığı iddialara göre; demans hastası kadın, uzun süre ayakta ve bitkin hâlde yayında tutuldu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle kameraya çıkarıldı ve temel ihtiyaçları ihmal edildi.

Görüntüler sosyal medyada “yaşlı istismarı” tartışmalarını başlattı.

Sosyal medyada bir vatandaş, “Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez” yorumunu yaparken bir vatandaş da "Bu şahıs demans hastası yaşlı annesini ekran önünde jeton için kullanıyor. 1 aydır aynı kıyafet var teyzenin üstünde ve sürekli kafasını kaşıyor. Teyzeyi kurtaralım lütfen" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Zer’in daha sonra açtığı yayında kendisini şikâyet edenlere küfrettiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan evlilik ve aile danışmanı Serhat Yabancı, şu ifadeleri kullandı: