Demans annesini istismar eden kadına canlı yayında baskın! Tiktok'ta büyük utanmazlık

Demans annesini istismar eden kadına canlı yayında baskın! Tiktok'ta büyük utanmazlık
Yayınlanma:
İstanbul’da TikTok’ta canlı yayın yapan 24 yaşındaki Zeynep Zer’in, demans hastası annesi Efruz Zer için para istemesi tepki çekti. İhbarlar üzerine polis ve sosyal hizmetler eve gitti. Görüntüler “yaşlı istismarı” tartışması başlattı, Zer hakkında soruşturma açıldı.

İstanbul’da TikTok üzerinden canlı yayın yapan 24 yaşındaki Zeynep Zer, 55 yaşındaki demans hastası annesi Efruz Zer için pizza alacağını ve elektrik faturası ödeyeceğini söyleyerek takipçilerinden jeton yani para istedi.

Yayın görüntülerinin yayılması üzerine çok sayıda kişi, yaşlı kadının durumu için yetkililere ihbarda bulundu.

CANLI YAYINDA BASKIN

İhbarların ardından polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

AKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttuAKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttu

yurekleri-sizlatan-istismar-goruntuleri-polis-19420996-7302-m.webp

Sabah'ın aktardığı iddialara göre; demans hastası kadın, uzun süre ayakta ve bitkin hâlde yayında tutuldu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle kameraya çıkarıldı ve temel ihtiyaçları ihmal edildi.

Görüntüler sosyal medyada “yaşlı istismarı” tartışmalarını başlattı.

yurekleri-sizlatan-istismar-goruntuleri-polis-19420996-6771-m.webp

Sosyal medyada bir vatandaş, “Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez” yorumunu yaparken bir vatandaş da "Bu şahıs demans hastası yaşlı annesini ekran önünde jeton için kullanıyor. 1 aydır aynı kıyafet var teyzenin üstünde ve sürekli kafasını kaşıyor. Teyzeyi kurtaralım lütfen" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Zer’in daha sonra açtığı yayında kendisini şikâyet edenlere küfrettiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan evlilik ve aile danışmanı Serhat Yabancı, şu ifadeleri kullandı:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Türkiye
IŞİD operasyonunda gözaltına alınanların 4'ü tutuklandı 9'u adli kontrolle serbest
IŞİD operasyonunda gözaltına alınanların 4'ü tutuklandı 9'u adli kontrolle serbest
İşkenceci baba ve ağabeyin cezası belli oldu: 16 yaşındaki kız çocuğunu kaynar suyla yakmışlardı
İşkenceci baba ve ağabeyin cezası belli oldu: 16 yaşındaki kız çocuğunu kaynar suyla yakmışlardı
Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti! Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler
Antalya'da 'Katil kardeşler' dehşeti! Baba, yenge, arkadaş demeyip katlettiler