AKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttu

Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran ile paylaştığı videoyu, Saran'ın adı uyuşturucu soruşturmasına karışınca apar topar sildi. Ancak Kadak söz konusu paylaşımı TikTok hesabından silmeyi unuttu.

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP döneminde İBB'den burs alarak yurt dışında okuyan 'şanslı AKP'liler' arasında olan AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın daveti üzerine 7 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray kadın futbol maçını izlemeye gitti.

SORUŞTURMA ÖNCESİ FB BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR VİDEOSU

Kadak, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde çektiği bir video ile Sadettin Saran'a teşekkür etti. O videoyu Instagram hesabından paylaştı. Kadak, Saran ile birlikte fotoğraf da çektirdi. Bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

whatsapp-image-2026-01-02-at-7-25-14-pm.jpg

AKP'li Rümeysa Kadak, Oxford'un reklam yüzü olduAKP'li Rümeysa Kadak, Oxford'un reklam yüzü oldu

SARAN İLE VİDEOSUNU APAR TOPAR SİLDİ

AKP'li Kadak'ın, Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen mesajlaşmaların ortaya çıkmasının ardından Saran ile yanyana durduğu fotoğrafı ve Fenerbahçe Başkanı'na daveti için teşekkür ettiği videoyu Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı.

Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...

TİKTOK'TAN SİLMEYİ UNUTTU

Rumeysa Kadak'ın, Instagram hesabından sildiği videoyu TikTok hesabından ise silmeyi unuttuğu ortaya çıktı.

11 Aralık tarihli söz konusu gönderinin, Kadak'ın TikTok hesabında durduğu görüldü.

kadak.jpg
AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın TikTok paylaşımı (11 Aralık 2025)

İBB'DEN BURS ALAN ŞANSLI AKP'LİLER ARASINDAYDI

İki dönemdir AKP'de milletvekilliği yapan Rumeysa Kadak, geçtiğimiz yıllarda AKP döneminde İBB'den burs alan 'şanslı AKP'liler' arasında yer almıştı.

İBB’nin AKP döneminde, yani 2004-2019 yılları arasında Rumeysa Kadak dışında AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AKP’li vekiller Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı dahil bazı isimlere yurt dışı eğitimler için burs verdiği ortaya çıkmıştı.

Ekim 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, AKP döneminde 38 kişiye o dönemki kurla 63 milyon 120 bin 483 lira ödendiğini tespit edip savcılığa başvurmuştu.

MEZUNİYETİNİ 'MÜJEDELEMİŞTİ'

Bu astronomik burslardan yararlanan az sayıda isimden biri olan AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak İngiltere'nin en prestijli okullarından olan Oxford Üniversitesi'nden mezun olduğunu "müjdelemişti"

kadak-burs.png
AKP'li Rumeysa Kadak'ın X paylaşımı (11 Kasım 2024)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

