AKP'li Rümeysa Kadak, Oxford'un reklam yüzü oldu

Yayınlanma:
TBMM'nin en genç milletvekillerinden AKP'li İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekili olan 28 yaşındaki AKP milletvekili Rumeysa Kadak, Oxford Üniversitesi tarafından tanıtım yüzü seçildi.

oxford-rumeysa-kadak.jpg

Partiden yapılan açıklamaya göre AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Kadak, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) programını tamamladı. Kadak, bundan sonraki süreçte üniversitenin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası yayınlarda Oxford’u temsil edecek.

akp-milletvekili-rumeysa-kadak-oxford-un-reklam-yuzu-oldu.jpg

EN AZ 2 MİLYON 662 BİN TL ÖDEDİ

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı "The Scholarships for Women" programı ile yüksek lisans eğitimi alan Kadak, "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım" ifadelerini kullanırken, program için ödediği ücreti paylaşmadı.

Oxford'da burssuz toplam okul ücreti 5 milyon 324 bin TL. Oxford Üniversitesi'nde okumak isteyen ve en yüksek bursu alan öğrenciler dahi en az 2 milyon 662 bin TL ödeme yapmak zorunda olduğu internet sitesind yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

