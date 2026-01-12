Oyun dünyasının profili: Şaşıracaksınız!

Eğlence Yazılımları Birliği (ESA), video oyunlarının sosyal ve duygusal faydalarını inceleyen 2025 Oyun Gücü araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Verilerin birçok kişiyi şaşırtması ve kalıplaşmış düşünceleri yıkması muhtemel.

ESA, çalışmayı bugüne kadar yapılmış en büyük çalışmalardan biri olarak tanımlıyor ve çalışmaya altı kıtadan 21 ülkeden 16 ila 55 yaş arası 24.216 aktif oyuncu katıldığını belirtiyor.

İlk büyük sürpriz, ortalama oyuncunun bir çocuk veya genç değil, 41 yaşında olgun bir kişi olmasıdır. Oyuncunun erkek (%51) ve kadın (%48) olma olasılığı neredeyse eşittir; bu da genel algının erkeklerin oyunlara daha tutkulu olduğu yönünde olması nedeniyle çalışmanın şaşırtıcı bir sonucudur.

Oyuncuların büyük çoğunluğu (%55) mobil oyunlardan, özellikle aksiyon ve bulmaca oyunlarından hoşlanıyor; bu da günümüzde neredeyse herkesin cebinde bir akıllı telefon olduğu ve bu sayede her yerde ve her zaman eğlenebildiği göz önüne alındığında tamamen beklenen bir durum.

Araştırmaya göre insanlar öncelikle eğlence (%66), stres atma (%58) ve zihinsel keskinliği artırma (%45) amacıyla oyun oynuyorlar; bu da tahmin edilebilir bir sonuç.

OYUN BAĞIMLILIĞI – NE ZAMAN SORUN HALİNE GELİR?

Faydalar açısından, katılımcılar oyunların stresi azaltmalarına (%77), kaygıyı düşürmelerine (%70) ve yalnızlıkla başa çıkmalarına (%64) yardımcı olduğunu belirtti. Katılımcıların %78'i ise video oyunlarının farklı yeteneklere sahip insanlar için erişilebilir bir deneyim yarattığına inanıyor.

Oyuncular ayrıca video oyunlarının yaratıcılığı (%77), problem çözme becerilerini (%76), takım çalışmasını (%74), uyum yeteneğini (%72), eleştirel düşünmeyi (%71) ve iletişimi (%67) geliştirdiği konusunda hemfikir.

Ankete katılanların yarısı (%50) video oyunlarının mesleki eğitim almalarına yardımcı olduğunu, %43'ü ise kariyer veya eğitim yollarını etkilediğini söyledi. Oyuncuların yarısından fazlası (%54) spor video oyunlarının gerçek hayattaki becerilerini geliştirdiğini belirtti.

Genç oyuncular (16-35 yaş arası) etkileşimli eğlenceyi ilişkilerini kurmak ve güçlendirmek için kullanıyorlar; %67'si oyun oynayarak iyi bir arkadaş veya sevgili bulmuş. Ankete katılanların %55'i için video oyunları çocuklarıyla olan ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş.

Sonuç olarak, oyunların dünya çapında milyarlarca oyuncu için sadece eğlence ve keyif kaynağı olmadığı, aynı zamanda araştırmanın gösterdiği gibi "çok daha fazlası" olduğu ortaya çıktı, diye yorumladı ESA Başkanı Stanley Pierre-Louis sonuçlar hakkında.