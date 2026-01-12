ABD’de yeni Ed Gein vakası: Mezarlık soyguncusu aracında kafataslarıyla yakalandı

Pensilvanya'da mezarlıklardan 100'den fazla iskelet kalıntısı çaldığı iddia edilen adam, savcılara göre tam anlamıyla bir suç dehası değildi...

TMZ'nin elde ettiği yeni yasal belgeler, Jonathan Gerlach'ın Pennsylvania'daki evini nasıl özensiz bir şekilde perili eve dönüştürdüğüne dair iddiaları aydınlatıyor

Savcılar, Gerlach'ın suçlarına dair çok sayıda kanıt bıraktığına iddia ediyor . İddialara göre soyduğu mezarlıklarda sigara, Monster Energy, Liquid Death ve NOS Energy kutuları bulundu... ve mezarlara girmek için kullandığı aletlerin bir kısmını Ace Hardware Rewards Card'ını kullanarak ödediği belirtiliyor.

Polis, Pensilvanya'nın Ephrata kentindeki Gerlach'ın evinde arama yaptıklarını ve bodrumunda 100 adet tam veya kısmi insan kalıntısı bulduklarını söyledi.

Belgelerde savcılar, ailesinin bodrum katında kısmen çürümüş bir ceset asılı gördüğünü ancak polise haber vermekten korktuklarını belirtiyor.

Savcılar, Gerlach'ın çaldığı kalıntıların bir kısmını internet üzerinden sattığını itiraf ettiğini, ancak bunun evinde bulunanların sadece küçük bir bölümü olduğunu söylüyor.

Belgelere göre, savcılar Gerlach'ın Moriah Dağı mezarlığındaki dört yeraltı mahzenini hedef aldığını ve ağır taş ve mermerden yapılmış büyük levhaları hareket ettirerek içeri girdiğini belirtiyor.

Savcılar, Gerlach'ın, bir mozolenin hemen dışında bulunan insan kalıntılarını içeren plastik bir örtünün yanına sigara ve enerji içecekleri bıraktığını söylüyor.

Başka bir olayda ise savcılar, Gerlach'ın geride sigara izmaritleri, Liquid Death ve NOS Energy içecekleri bıraktığını iddia etti. İzleri örtbas etme çabaları da böylece boşa çıkmış oldu. Savcılar, Kasım ayında polisin bir mezarlığa çağrıldığını ve burada bir türbenin soyulduğunu söylüyor... İçerideki mermer zemin tahrip edilmişti ve içeride, soyguncunun 3 metre aşağıya, mezar odasına indiği izlenimini veren, ucunda karabina halat bulunan beyaz, naylon bir ip bulundu.

Delaware Bölge Savcısı Tanner Rouse, Gerlach'a mala zarar verme, izinsiz giriş, kamu anıtına kasten saygısızlık ve cesede kötü muamele de dahil olmak üzere bir dizi suçlama yöneltti.

Aralık ayında, soruşturma devam ederken, Plains ve Yeadon İlçe Polisleri, 20 Aralık 2025'te Lancaster Polisine yapılan bir ihbar hakkında bilgilendirildi. Bu ihbarda, Jonathan Gerlach'ın Luzerne County'deki hırsızlık olayında olası bir şüpheli olduğu belirtiliyordu. Görgü tanıkları, Pensilvanya, Ephrata'daki Gerlach'ın evinin bodrumunda "kısmen çürümüş bir ceset" gördüklerini bildirdi. Ayrıca, Gerlach'ın Instagram hesabını da gönderdiler; bu hesapta hayvan doldurma, iskelet toplama ve satma, "tuhaf şeyler" ve kemik müzeleri hakkında paylaşımlar yer alıyordu.

Polis ayrıca Gerlach'ı, Pensilvanya'nın East Earl Township bölgesindeki bir alet mağazasında meydana gelen ve el fenerleri, LED ışıklı çubuklar, eldivenler ve hırsızlıkta yaygın olarak kullanılan aletlerin çalındığı bir hırsızlık olayında da şüpheli olarak belirledi.

Araştırmacılar, Gerlach'ın "İnsan Kemikleri ve Kafataslarının Satışı" adlı Facebook grubunun bir üyesi olduğunu tespit etti ve üyenin Gerlach'a eşyayı sattığı için teşekkür ettiği bir paylaşımı inceledi.

Polis ayrıca Gerlach'ın Keshaap hesabını inceledi; hesapta bir kişinin yüzünün önünde insan kafatası tuttuğu bir fotoğraf paylaşılmıştı. Ardından polis, suçun bildirildiği günlerde hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerin yakınında görülen aracını tespit etti.

Matt RourkeGerlach'ın ceset kalıntılarını çaldığı Mont Morier mezarlığı

6 Ocak Salı günü, saat 20:00 civarında, dedektifler Philadelphia'daki Mont Morier Mezarlığı bölgesinde gözetleme yaparken, arka koltuğunda çok sayıda kemik ve kafatası bulunan bir araç fark ettiler. Sürücü -daha sonra Jonathan Gerlach olarak teşhis edildi- mezarlıktan bir çanta, bir levye ve diğer eşyalarla ayrılırken görüldü.

Soruşturmacılar Gerlach'ı gözaltına aldı. İddiaya göre, yaklaşık 30 insan kalıntısını çaldığını itiraf etti. Suç duyurusuna göre, daha sonra Ephrata'daki evinde arama yapıldı ve Gerlach'a ait bir depoda 100 insan iskeleti ve sekiz insan kalıntısı daha bulundu.

"Olay yeri korku filminden fırlamış gibiydi. Soruşturmada yer alan hiç kimse -ben de dahil olmak üzere dedektifler ve adli tıp uzmanları- daha önce böyle bir şey görmemişti," dedi Delaware Bölge Savcısı Tanner Russ basın toplantısında. Russ, çalınan iskeletlerden bazılarının yüzlerce yıllık olduğunu söyledi.

"Tam olarak neye baktığımızı belirlemeye çalışıyoruz. Şu an için herkesin yaşını ve kimliğini belirleyemiyoruz," dedi Russ. Ayrıca bazı iskeletlerin bebeklere ve çocuklara ait olduğunu da belirtti.

"Gerçekten, kelimenin tam anlamıyla korkunç. Kalbim, etkilenen herkesle birlikte ve kalıntıların sevdiklerine mi yoksa çocuklarına mı ait olduğunu belirlemeye çalışıyoruz, çünkü birkaç aylık bebeklere ait olduğuna inandığımız kalıntılar bulduk. Kalbimiz, etkilenen her aileyle birlikte," dedi Russ.

Gerlach, 1 milyon dolarlık kefaleti ödeyemediği için şu anda Delaware İlçe Hapishanesinde tutuluyor. Duruşma 20 Ocak 2026'da yapılacak.

İNSAN KEMİĞİ ALIM SATIMI YASA DIŞI MI?

Pensilvanya, New Jersey ve Delaware'de insan kemiği alım satımı yasalara aykırı değildir. Mezarların soyulması ve çalıntı eşyaların uluslararası ticareti ise yasa dışıdır. Mahkeme belgeleri satışların çoğunun çevrimiçi olarak yapıldığını gösterse de, araştırmacılar 5.300'den fazla takipçisi olan bir Facebook grubu keşfetti. Dünyanın her yerinden insanlar ilan veriyor ve eşyaların fiyatı birkaç yüz dolara ulaşıyor. Ayrıca insan kemiği satın alınabilen mağazalar da var ve komple iskeletlerin fiyatı 7.000 dolara kadar çıkabiliyor.

Gerlach gözaltında bulunurken, soruşturma devam ediyor.