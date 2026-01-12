Babasını baltayla öldürüp kireçleyip saklamış: Aylar sonra ortaya çıkan cinayette şüpheliler adliyede

Yayınlanma:
Tokat’ta mülk satışı nedeniyle çıkan tartışmada babası Zihni Cankurtaran’ı baltayla öldürdüğü belirlenen Mustafa Cankurtaran’ın, cesedi site havuzunun deposunda kireçleyerek yaklaşık 4 ay sakladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Tokat’ta yaşanan kan dondurucu olayda, mülk satışı nedeniyle çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Mustafa Cankurtaran, 79 yaşındaki babası Zihni Cankurtaran’ı baltayla öldürdükten sonra, cesedi işlettiği sitenin havuz deposunda kireçleyerek sakladı. Yapılan incelemelerde cinayetin yaklaşık 4 ay önce işlendiği belirlendi.

cesedini-kirecleyip-havuzun-deposunda-sa-1110516-329645.jpg

Almanya’da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa’ya gelerek emniyete başvuruda bulundu. Aksoy, babası Zihni Cankurtaran’dan uzun süredir haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cankurtaran’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında dikkat çekici tutarsızlıklar tespit etti. Bulgular, olayın bir cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 1,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda olayın perde arkası ortaya çıkarıldı.

BABASINA AİT TAŞINMAZLARI SATMIŞ

İncelemelerde, Zihni Cankurtaran’ın Türkiye’ye geldikten sonra Tokat’a geçtiği ve kendisine ait üç taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran’a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satıştan elde edilen parayı isteyen baba ile oğul arasında çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı tespit edildi.

cesedini-kirecleyip-havuzun-deposunda-sa-1110517-329645.jpg

Şüpheli Mustafa Cankurtaran’ın, babasını soran yakınlarına onun kimseye haber vermeden Yunanistan’a döndüğünü söylediği, böylece ihbarda bulunulmasını geciktirdiği öne sürüldü. Ayrıca, babasına ait otomobili Ankara’da gayriresmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmını elden çıkardığı, bazılarını ise sakladığı iddia edildi. Adli tıp incelemesi, Zihni Cankurtaran’ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİDEN 5’İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Delillerin toplanmasının ardından 9 Ocak’ta Tokat merkezli ve Ankara’yı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mustafa Cankurtaran ile birlikte Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi adliyeye sevk edildi. Mustafa Cankurtaran, adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine babasını öldürdüğünü kabul etti. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Türkiye
