Ölümle burun buruna! Trenin çarptığı minibüsün sürücüsü son anda kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. L.T. (35) yönetimindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçişi için kapatılan bariyerleri ihlal ederek rayların üzerine çıktı. Ancak minibüs, rayların ortasında kalarak hareket edemedi.

Diyarbakır'da tren ile belediye otobüsü çarpıştı

SÜRÜCÜ SANİYELERLE KURTULDU

Hızla yaklaşan treni fark eden sürücü L.T., minibüsü rayların üzerinde bırakıp son anda dışarı atladı. Bu sırada hızını alamayan Doğu Ekspresi, minibüse şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüs çarpmanın etkisiyle ağır hasar alarak rayların kenarına savruldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, bariyerlerin çalışır durumda olduğu ve sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü L.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olay nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.