Diyarbakır'da tren ile belediye otobüsü çarpıştı

Kaza, Şehitlik Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, geçiş sırasında 21 AIC 280 plakalı büyükşehir belediyesi otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs raylar üzerinde bir süre sürüklendikten sonra kenara savruldu.

ŞOFÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan şoförün yapılan kontrollerinde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR AĞIR HASAR ALDI

Diyarbakır'da meydana gelen kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıkmıştır. Çarpışmanın etkisiyle belediye otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Camları kırılan ve hava kaçağı oluşan yolcu treni ise gerekli teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından onarım işlemleri için Diyarbakır Garı'na çekilecektir.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, emniyet güçleri hemzemin geçitteki sinyalizasyon sistemini ve sürücü kusurlarını belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.