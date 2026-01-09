Kayseri'de yolcu minibüsü ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erciyes-Develi kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 TZ 061 plakalı yolcu minibüsü ile 38 T 0218 plakalı ticari taksi, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlar içindeki yolcular savruldu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Kayseri’de meydana gelen kazada toplam 16 kişi yaralanarak şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Hastanelerden alınan son bilgilere göre yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 15 yaralının tedavileri devam etmektedir.

YOL TRAFİĞE KONTROLLÜ AÇILDI

Kaza nedeniyle Erciyes-Develi yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.