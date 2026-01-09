Kayseri'de yolcu minibüsü ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı!

Kayseri'de yolcu minibüsü ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı!
Yayınlanma:
Kayseri’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu taşıyan bir minibüs ile ticari taksinin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi gönderildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erciyes-Develi kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 TZ 061 plakalı yolcu minibüsü ile 38 T 0218 plakalı ticari taksi, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlar içindeki yolcular savruldu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

kayseri-1.jpg

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Kayseri’de meydana gelen kazada toplam 16 kişi yaralanarak şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Hastanelerden alınan son bilgilere göre yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 15 yaralının tedavileri devam etmektedir.

Aynı kavşakta yarım saatte iki farklı araç takla attı: 3 yaralıAynı kavşakta yarım saatte iki farklı araç takla attı: 3 yaralı

YOL TRAFİĞE KONTROLLÜ AÇILDI

Kaza nedeniyle Erciyes-Develi yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Türkiye
2026 yılının ilk hilecileri açıklandı! Mantı, sucuk, kıyma, bal, zeytinyağı...
2026 yılının ilk hilecileri açıklandı! Mantı, sucuk, kıyma, bal, zeytinyağı...
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede