Aynı kavşakta yarım saatte iki farklı araç takla attı: 3 yaralı

Yayınlanma:
Kütahya'da aynı kavşakta yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada, refüje çıkıp takla atan araçlardaki 3 kişi yaralandı. İkinci kazanın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kütahya'da aynı kavşakta kısa süre arayla iki benzer trafik kazası yaşandı. Her iki kazada da sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın refüje çıkmasına ve takla atmasına neden oldu.

kutahya-takla.jpg

İLK KAZA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE

İlk kaza, gece saat 02.20 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Karayolu üzerindeki Adliye Kavşağı'nda gerçekleşti. E.Ç. idaresindeki otomobil refüje çıkarak takla attı. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü bulamazken, kısa süre sonra geri dönen E.Ç., yüzünü yıkamaya gittiğini söyledi. Hafif yaralı olan sürücü, olay yerinde tedavi edildi.

YARIM SAAT SONRA İKİNCİ KAZA

İlk kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta ikinci bir kaza daha meydana geldi. M.E.İ. kullandığı otomobil ile refüje çarpıp takla attı ve önüne çıkan bir ağacı devirdi. Bu kazada sürücü M.E.İ. ve yolcu T.A. yaralandı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkardığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, ikinci kazaya karışan sürücü M.E.İ.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

