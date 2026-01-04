Samsun'da Feci Kaza: Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular

Samsun’un en yoğun arterlerinden biri olan Atakum ilçesi Adalar mevkisi, sabah saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Saat 07.00 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak faciaya davetiye çıkardı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA DEHŞET

Edinilen bilgiye göre, Erol K. yönetimindeki 34 MUF 923 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Hızını alamayan araç takla atıp ters dönerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yürekleri ağzına gelirken, araç adeta hurdaya döndü.

Durağa dalan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular! O anlar kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazada, araç içerisinde bulunan 63 yaşındaki Beratiye E. ve 71 yaşındaki Havva E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.