Samsun'da Feci Kaza: Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular

Samsun'da Feci Kaza: Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular
Yayınlanma:
Samsun'un Atakum ilçesinde güne trafik kazasıyla başlandı. Sabahın erken saatlerinde Samsun-Ankara kara yolunda seyreden bir araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu savrularak takla attı. Ters dönen araçta bulunan iki kadın yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Samsun’un en yoğun arterlerinden biri olan Atakum ilçesi Adalar mevkisi, sabah saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Saat 07.00 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak faciaya davetiye çıkardı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA DEHŞET

Edinilen bilgiye göre, Erol K. yönetimindeki 34 MUF 923 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Hızını alamayan araç takla atıp ters dönerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yürekleri ağzına gelirken, araç adeta hurdaya döndü.

Durağa dalan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular! O anlar kameradaDurağa dalan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular! O anlar kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazada, araç içerisinde bulunan 63 yaşındaki Beratiye E. ve 71 yaşındaki Havva E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türkiye
Meteoroloji "kuvvetli geliyor" diyerek uyardı: Tek tek illeri açıkladı!
Meteoroloji "kuvvetli geliyor" diyerek uyardı: Tek tek illeri açıkladı!
İsrail’den Türkiye için F-35 açıklaması: İleri teknoloji yer almayacak
İsrail’den Türkiye için F-35 açıklaması: İleri teknoloji yer almayacak
Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yeni gelişme! "O kamu görevlisinin adını verdi"
Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yeni gelişme! "O kamu görevlisinin adını verdi"