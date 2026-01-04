Durağa dalan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Hatay'da kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilin çarptığı durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

zincirleme-kaza-1.jpg

SON ANDA KAÇARAK KURTULDULAR

Yoldan çıkan otomobillerden biri, otobüs durağına çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu.

Aynı ilçede iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandıAynı ilçede iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

zincirleme-kaza-5.jpg

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

zincirleme-kaza-4.jpg

Öte yandan, duraktaki kişilerin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

zincirleme-kaza-2.jpg

zincirleme-kaza-3.jpg

Kaynak:DHA

Türkiye
