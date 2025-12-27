Aynı ilçede iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İlçedeki ilk kaza, Cirit Meydan Mahallesi Kozluca mevkiinde meydana geldi.

Düzce’de iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

AYNI İLÇEDE İKİ AYRI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Mustafa A. yönetimindeki 06 EAP 174 plakalı otomobil ile Selvi T. idaresindeki 02 DZ 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki M.T., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar G. kontrolündeki 02 AEY 198 plakalı otomobil ile Beytullah K.'nin kullandığı 02 AFP 425 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sude G., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrerildi.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.