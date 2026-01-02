Karlı yolda otomobil kontrolden çıktı: İki genç takla atan araçta sıkıştı

Yayınlanma:
Düzce’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Şoför ile yolcu yaralandı.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Taha A. (18) yönetimindeki 77 AAF 529 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak takla attı.

Aracını park edip yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı talihsiz adam olay yerinde can verdiAracını park edip yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı talihsiz adam olay yerinde can verdi

İKİ GENÇ TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazada genç sürücü Taha A. ile yolcu konusundaki Ali Sefa K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR KALDIRILDIKLARI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İki yaralı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

