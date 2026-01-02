Aracını park edip yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı talihsiz adam olay yerinde can verdi

Batman'da yaşanan acı olayda Cemal Demirtaş (43) isimli yurttaş, aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kendisine otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayattan koparan kaza, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Batman-Beşiri kara yolu, OSB Kavşağı’na 2 kilometre mesafedeki Kösetarla-Kirediye köyü yol ayrımı yakınında meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

Kurtalan nüfusuna kayıtlı Cemal Demirtaş, 34 GR 5141 plakalı otomobilini, yol kenarındaki bir tesisin otoparkına park ettikten sonra yolun karşısına geçmek istedi.

Tam o sırada Beşiri yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AHV 494 plakalı otomobil, Demirtaş’a çarptı.

batnamda-olumlu-kaza.jpg

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Cemal Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirtaş’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

