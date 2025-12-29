Kahramanmaraş'ta feci kaza: 3 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’ta hafif ticari bir aracın özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve bir otomobilin de karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yaşandı. Kent merkezinden şehir hastanesine doğru ilerleyen B.D. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından aynı yönde seyreden ve Fatih Abacı’nın kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs kaldırıma çıkarak devrildi. Bu sırada yaşanan panik nedeniyle H.A. idaresindeki otomobil ise bir elektrik direğine çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 15 yolcu ile hafif ticari araç ve otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Fatih Abacı, sağ şeritte ilerlediği sırada yandan gelen aracın çarpmasıyla direksiyon kontrolünü kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.