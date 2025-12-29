Kahramanmaraş'ta feci kaza: 3 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda hafif ticari aracın özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve bir otomobilin de karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta hafif ticari bir aracın özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve bir otomobilin de karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü: Baba ve 3 çocuğu aranıyor!Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü: Baba ve 3 çocuğu aranıyor!

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yaşandı. Kent merkezinden şehir hastanesine doğru ilerleyen B.D. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından aynı yönde seyreden ve Fatih Abacı’nın kullandığı özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs kaldırıma çıkarak devrildi. Bu sırada yaşanan panik nedeniyle H.A. idaresindeki otomobil ise bir elektrik direğine çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 15 yolcu ile hafif ticari araç ve otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Fatih Abacı, sağ şeritte ilerlediği sırada yandan gelen aracın çarpmasıyla direksiyon kontrolünü kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Türkiye
Belediyeler yılbaşı etkinliklerini peş peşe iptal etti
Belediyeler yılbaşı etkinliklerini peş peşe iptal etti
Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı
Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı