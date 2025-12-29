Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü: Baba ve 3 çocuğu aranıyor!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü: Baba ve 3 çocuğu aranıyor!
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan 6 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla çıkarken kalan 4 kişi için bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gündüz idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan otomobil kısa sürede gözden kayboldu.

anliyrfa.jpg

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Su altı arama polisleri ve kurtarma ekipleri, otomobilde mahsur kaldığı değerlendirilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip etmek üzere Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerini yerinde koordine ederken, kayıp vatandaşların yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada sulama kanalına düşen otomobilde 6 kişinin bulunduğu, düştükten kısa süre sonra araçtaki 2 kişinin kendi imkanıyla sudan çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G (42) isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

