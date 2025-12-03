Yunanistan ayağa kalktı: Çiftçiler Türkiye sınırını kapattı!

Yunanistan'da çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle sınır kapısının, dün akşam saat 19.00 sularından itibaren tır ve ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

Gümrük yetkilileri, özel araç geçişlerinin normal şekilde devam ettiğini, çiftçilerle yetkililer arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü bildirdi.

Yunanistan genelinde düzenlenen eylemler kapsamında şehirler arası otoyolları da zaman zaman kapatan çiftçiler, devlet teşviklerinde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

TIR GEÇİŞLERİ TAMAMEN DURDU

İpsala Sınır Kapısı’nda eylemler nedeni ile önlemleri açıklayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak" açıklamasını yaptı. Tırlar sınır kapısından beklemeye alınırken sadece acil durumu olan küçük araçlara geçiş izni veriliyor.

Fakat bu durumda yoğunluğa neden olup trafiği zaman zaman durma noktasına getiriyor.

EYLEMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerindeki alım fiyatlarının artırılması taleplerinin karşılanmasını istiyor. Eylemlerin ne zaman sona ereceğine dair Yunanistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.