İsrail yardım tırlarını engellemesinden dolayı onlarca Gazzeli soğuktan öldü

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 1,5 milyondan fazla Filistinli asgari insani koşullardan yoksun, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Aşırı soğuklar nedeniyl kış mevsiminin başlamasından bu yana 18’i çocuk, 21 kişi söz konusu hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, sahadan elde edilen doğrulanmış verilere göre, soğuk hava koşulları nedeniyle ölenlerin tamamının zorla yerinden edilen siviller olduğu ifade edildi.

Söz konusu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi en savunmasız kesimleri tehdit eden insani felaketin boyutlarını açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada; yakıt eksikliği, güvenli barınma alanlarının bulunmaması, battaniye ve kışlık giysi yetersizliği ile insani yardımların yeterli ölçüde girişine izin verilmemesinin krizi daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

“ÖLÜMLER ARTABİLİR”

Açıklamanın devamında, gelecek günlerde etkili olması beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar arasında can kayıplarının artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail’in bu sonuçlardan "tam ve doğrudan sorumlu" olduğu kaydedilen açıklamada, yaşananların "yavaş öldürme, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarının" bir devamı olduğu ifade edildi

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insani yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunulan açıklamada, güvenli barınma merkezlerinin sağlanması, ısınma ve yardım malzemelerinin koşulsuz şekilde Gazze’ye ulaştırılması ve daha fazla can kaybının önlenmesi talep edildi.

Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail Gazze'yi dört bir yandan bombalıyor!

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR!

Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik ihlallerini sürdürdüğü, insani yardımların girişini kısıtladığı ve bu durumun sahadaki insani felaketi daha da ağırlaştırdığına işaret edildi.

Gazze’de yüz binlerce Filistinlinin, şiddetli soğuk, yağmur ve rüzgara karşı korumasız, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği, barınma, sağlık ve ısınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle bebekler ve çocukların hayati risk altında olduğu kaydedildi.