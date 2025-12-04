Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı

2024'teki Kara Harp Okulu Mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in Askerleriyiz diyerek yemin eden teğmenlere, engel olmadığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkındaki karar iptal edildi. Ankara 19. İdare Mahkemesi, ihraç kararını oy birliğiyle kaldırdı.

Dava 21 Ekim’de görüldü. Duruşmaya katılan Gazeteci Müyesser Yıldız, mahkemede tutanak tutulmamasına rağmen tüm süreci izleyip not etti.

Mahkeme Başkanı, Topsakal’a TSK’dan ihraç sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladığını hatırlatarak “İşinizden memnun musunuz?” diye sordu. Topsakal ise “Askerliğe dönmek istiyorum. Bana yapılan haksızlığın giderilmesi için. Ömrünü vatana adamış, sonunda üniforması çıkarılmış olarak buradayım. O yoğun görevlerim sırasında ailemi ihmal ettim, babamın cenazesine dahi katılamadım.” dedi.

"İNSANLARA ÖLME EMRİ VERDİM"

Mahkeme Başkanı’nın “Doğu’daydınız değil mi? Nerelisiniz?” sorusuna Topsakal, kendini anlatmanın çiğlik olacağını belirterek şu yanıtı verdi:

"10 yıla yakın ailemden ayrı kaldım. İnsanlara ölme emri verdim… Aileme bakmak zorundayım. Hiçbir birikimim yok"

Komutanın ihraç kararı iptal edilmişti! Gerekçesi açıklandı

Albay Topsakal, savunmasında 2024’te Hakkari Dağ Komando Tugayı’ndan Öğrenci Alay Komutan Vekilliğine atandığını, Okul Komutanı terfi ettiği için tören görevini üstlendiğini söyledi:

"Bana, ‘Töreni sen yapacaksın.’ dendi. Komutan, ‘Yürümeyi bilmeyenleri gerekirse törenden çıkart.’ dedi. Ben, ‘Yürütürüm.’ dedim. Törene 14 gün vardı ve sadece töreni icra etmeye çalıştım. Nitekim Okul Komutanı, Milli Savunma Bakanı beğenmiş."

"GELENEKTİR KILIÇ ÇATILIR MARŞLAR SÖYLENİR"

Mahkeme Başkanı’nın, "Kastettiğiniz kılıç çatma töreni değil, değil mi? Ebru Teğmen; ondan haberiniz oldu mu?"” sorusuna Topsakal şu yanıtı verdi:

"Tabur komutanına törende okumak istediklerini söylemişler. İzin verilmedi, emre uydular. Zaten emre itaatsizlikten atılmadılar, disiplinsizlikten atıldılar. 29 Ağustos gecesi de okumuşlar. Harp Okulu’nda gelenektir, biz de yaptık. Kılıç çatılır, marşlar söylenir"

Başkan, “Basında geçtiği kadarıyla ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözü geçmiş. Törenlerde de oluyor muydu?” sorusuna Topsakal “Tabii.” dedi.

"BU ÇOCUKLAR GENÇ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ YAPTIKLARI HATA BENMDİR"

Başkan’ın, "Kaldırılan metni okumak istemek disiplinsizlik değil mi?"” sorusuna Topsakal şu yanıtı verdi:

"'Biz bunu törenden sonra yapmak istiyoruz.’ deselerdi yine izin vermezdik. 29 Ağustos’ta okumuşlar; disiplinsizlikse, buna işlem yaptılar mı? Geçmiş yıllarda hiçbir işlem yapılmamış, benim öngörmem bekleniyor. Tören iyi geçti. Okul Komutanı teşekkür etti. Ertesi gün video patladı. Eğer medya paylaşımına göre karar verilecekse vermeyelim. Disiplin soruşturması neden ertesi gün değil de 6 Eylül’de başlatıldı? Sadece beni atın. Bu çocuklar genç. Bizim çocuklarımız. Yaptıkları hata benimdir. Üniformam üzerimden çıkarıldı, silahıma ve kimliğime el konuldu. Her şeye rağmen devlet kurumlarına kırgınlığım yok. Dönersem yeniden Hakkari’ye, Irak kuzeyine gitmek istiyorum. Döneyim veya dönmeyeyim, son nefesime kadar ülkem için çalışacağım.”

MSB AVUKATI: İDARENİN TAKDİRİ

Topsakal’ın avukatı Cengiz Demirtaş, “Teğmenlerin doğrudan Alper Komutana müracaatı yok. 7 tanesi ayrı ayrı makamlara yapılmış ve kimsenin kimseden haberi yok. Alper Komutan geleli de henüz 15 gün olmuş.” dedi.

Başkan, Subay Andı’nın geçmişini sorunca, Demirtaş, "1995-2023 döneminde okunmuş" dedi. Başkan, “28 Şubat öncesi, değil mi?” diye sorunca, “Evet.” yanıtı aldı. MSB avukatları ise andın neden kaldırıldığını “İdarenin takdiri” diye açıkladı.

"ATATÜRK'E BAĞLILIK İTİBARI SARSIYORSA..."

Mahkeme Başkanı, MSB avukatlarına “TSK’nın itibarı nasıl sarsıldı?” diye sordu. Avukatlar gerekçelerin dilekçede olduğunu söyledi. Bunun üzerine Topsakal şu ifadeleri kullandı: