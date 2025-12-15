Geçinemediklerini söyledikleri halde...Aile Bakanı otelde yaşayan emeklilerin geçim sıkıntısını görmezden geldi

Geçinemediklerini söyledikleri halde...Aile Bakanı otelde yaşayan emeklilerin geçim sıkıntısını görmezden geldi
Yayınlanma:
Aldıkları düşük emekli maaşları ile başlarını sokacak bir ev dahi kiralayamadıkları için izbe otel köşelerinde bir hayat sürmeye mahkum edilen emeklilerin durumu Meclis gündemine taşındı. Aile Bakanı Göktaş, geçinemediklerini söyledikleri halde otelde yaşayan emekliler için, "Belki başka nedenlerle orada kalıyorlardır" dedi.

Türkiye, aldıkları düşük emekli maaşları ile başlarını sokacak bir ev bile kiralayamadıkları için izbe otel odalarında yaşamaya mahkum edilen emekliler haberiyle sarsıldı.

Yıllarca devlette müşavirlik yaptı, şimdi geçinemediği için otelde kalıyorYıllarca devlette müşavirlik yaptı, şimdi geçinemediği için otelde kalıyor

Oksijen'den Mine Şenocaklı’nın “Emeklilerin evi artık ucuz otel odaları!” başlıklı haberiyle kamuoyunun gündemine giren içler acısı durum karşısında ise iktidar sessizliğini sürdürüyor.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Söz konusu skandal, bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soruldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a emeklilerin barınma koşullarına ilişkin sorular yöneltti.

Koçyiğit, Ankara Ulus’ta tek kişilik odalarda kalan emeklilerle ilgili haberi hatırlatarak, Bakan Göktaş’a "Haberi okudunuz mu?" diye sordu.

Göktaş ise "Biz gittik oraya, gittik" şeklinde verdi.

Bunun üzerine Koçyiğit, emeklilerin neden ev tutamadığını sorguladı. Koçyiğit, "Niye insanlar tek kişilik odalarda kalıyor? Niye evde kalamıyorlar? Niye bir emekli ev kiralayamıyor? Niye başkasının emeklisi gelip Türkiye’de Kapadokya’yı geziyor da bizim emeklimiz kendisine bir ev kiralayamıyor?" sorularını Bakan Göktaş'a yöneltti.

GEÇİNEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİKLERİ HALDE...

Bakan Göktaş ise, bu duruma "Belki başka nedenlerle orada kalıyorlardır" şeklinde yanıt verdi.

Oysa otelde kalan emeklilerle yapılan röportajlarda emekliler, açık bir şekilde geçinemedikleri için otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade etmişlerdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Siyaset
Erdoğan: Tek parti döneminde Türk var demek suçtu
Erdoğan: Tek parti döneminde Türk var demek suçtu
'Okullarda sabun yok' eleştirisine Bakan Tekin'den tepki çeken 'İzmir' yanıtı: Cemil Tugay o açıklamaya sert çıktı!
'Okullarda sabun yok' eleştirisine Bakan Tekin'den tepki çeken 'İzmir' yanıtı: Cemil Tugay o açıklamaya sert çıktı!