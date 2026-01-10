Büyük Kadın Mitingi Ankara'yı inletti! Yaşam için bir araya geldiler

Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar, Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen Büyük Kadın Mitingi’nde buluştu. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kortejler, kar yağışı altında “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!”, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!” sloganlarıyla meydana yürüdü.

Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu da katıldı.

Kadınlar taşıdıkları “Mirastır direniş”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “6284 uygulansın” dövizleriyle kazanımlarına sahip çıkacaklarını vurguladı.

"GÜVENLİK GELECEK İSTİYORUZ"

Meydanda kadınlar adına ortak açıklamayı KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher yaptı. Konuşmasında, “Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkıyoruz” diyen Gevher, mevcut düzenin kadınların hayatlarını hiçe saydığını belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin cezasız bırakıldığını vurgulayan Gevher, “Kadınlar korunmadıkları için öldürüldüler. Şikâyetleri dikkate alınmadığı için öldürüldüler. Uzaklaştırma kararları uygulanmadığı için öldürüldüler” dedi.

Gevher, şüpheli kadın ölümlerinin görünmez kılındığını belirterek, “Bir kadın defalarca başvuru yapmışken, açıkça tehdit altındayken öldürülüyorsa; bunun adı ihmal değil, sorumsuzluktur” ifadelerini kullandı.

Kadınların işgücü piyasasında yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Gevher, düşük ücretler, sigortasız çalışma ve iş güvencesizliğine karşı çıkarak “Güvenceli iş istiyoruz! Güvenli bir gelecek istiyoruz!” dedi.

Kadınların yoksulluğa ve bakım emeğine mahkûm edildiğini belirten Gevher, “Kreş haktır! Sosyal destek haktır! Güvenceli iş haktır. Fedakârlık çağrılarını reddediyoruz” diye konuştu.

İzmir’de kadın hakları yürüyüşü: Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

Kadınların ve LGBTİ+’ların haklarına dönük saldırılara dikkat çeken açıklamada, nafaka hakkının tartışmaya açılması, boşanmalarda arabuluculuk dayatması ve “biyolojik cinsiyet” söylemleri eleştirildi. Gevher son olarak şunları söyledi:

“Şiddete, nefrete ve yok saymaya boyun eğmeyeceğiz! Diyoruz ki: Yaşamak istiyoruz!Nefrete inat yaşasın hayat"

GENİŞ KATILIM

Mitingin düzenleyicisi olan Kadın Mitingi Bileşenleri, 34 kitle örgütü ve meslek odasından oluşuyor. Aralarında 29 Ekim Kadınları Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Dayanışma Vakfı, KESK Kadın Meclisi, KAOS-GL, Türk Tabipleri Birliği, Uçan Süpürge Vakfı gibi kurumlar da yer aldı.

Kadınlar, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”, “Eşitlik için, laiklik için, adalet için ses çıkarıyoruz”, “Tayyip kaç kaç kaç, kadınlar geliyor” sloganlarıyla taleplerini yüksek sesle dile getirdi.