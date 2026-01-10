Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP'li Melih Gökçek’in “3. hat vardı, biz kullanıyorduk, Mansur Yavaş bağlamadı” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Ankar Büyükşehir'in açıklamasının tamamı şöyle:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in,

“3. hat vardı, biz kullanıyorduk, Mansur Yavaş bağlamadı” yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 2012 tarihli resmi belgeler kamuoyuna sunulmuştur.

Bu belgeler, tartışma konusu olan 3. hattın Gökçek döneminde devre dışı bırakıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Etimesgut–Bağlıca bölgesi, teknik olarak Kesikköprü’den cazibe (yerçekimi) ile beslenmesi gereken bir hattan su almalıdır.

Ancak bu sistem, 2013 yılında Melih Gökçek döneminde iptal edilmiştir. Bunun yerine bölge, İvedik Arıtma Tesisi’nden pompalarla ters yönden beslenmeye başlanmıştır.

Bu yöntem ise:

•Daha kırılgan,

•Arızalara ve basınç düşüklüklerine açık,

•Kuraklık koşullarında ilk çöken sistemdir. Bugün bazı bölgelerde yaşanan sorunların temelinde, işte bu yanlış ve geçici mühendislik tercihi yatmaktadır. “Geçici” olduğu 2012’de yazılmıştır” ASKİ’nin 2012 tarihli resmî belgelerinde şu ifade yer almaktadır: “Planlanan bağlantı hatları geçici olup, İvedik–Temelli İçmesuyu Projesi tamamlandığında devre dışı bırakılacaktır.” Yani:

•O gün kurulan sistemin kalıcı olmadığı,

•Mutlaka yeni ve doğru hattın yapılması gerektiği

resmî olarak kayıt altına alınmıştır. Bu zorunlu yatırım yıllarca yapılmamış, sorun ötelenmiş ve bugün Ankara bunun bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır. Bahse konu cazibe hattı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş döneminde tamamlanan Polatlı hattından bağlantı alınarak imalat çalışmalarına başlanmış olup projenin bitiş tarihi Mayıs 2026 olarak planlanmıştır. Melih Gökçek’in tüm bunları bilmemesi mümkün değildir.

Ancak gerçeği çarpıtarak, kendi döneminde bırakılan sorunların faturasını bugün yönetime kesmeye çalışmakta ve halkı paniğe sürükleyen bir dezenformasyon yürütmektedir. Bu nedenle, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu açıklamalar hakkında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."

