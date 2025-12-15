Erdoğan: Tek parti döneminde Türk var demek suçtu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” kapsamında düzenlenen Üç Kademe Buluşma Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasına Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi’nin dizeleriyle başlayan Erdoğan, Türk dünyasının geçmişine dikkat çekti.

Erdoğan, tek parti döneminde Türk var demenin suç sayıldığı bir dönemin var olduğunu iddia etti:

"Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, kaynaşmaması tek yürek, tek bilek olmaması için tüm yolları denendi. Kimliğini savunan değerlerine sahip çıkan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı, ya sürgün edildi ya da Süleyman Çolpan gibi nicesi kurşunların dar ağaçlarının kurbanı oldu. Tabii burada şunun da ifade edilmesi gerekir. Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil 1940'ların tek parti döneminde ülkemizde de yasaklanmıştı. Mesela 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok Aydın yazar, sanat erbabı Turancı denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor. Yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyor."

Erdoğan, CHP’yi şu sözlerle de hedef aldı:

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan ve yerini koruyan CHP, Türk dünyasına hâlen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir."

Boraltan Faciası hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır.

"Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsünde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır.

Karabağ Savaşı'nı hatırlatıp CHP'yi hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sadece Karabağ'da değil, onun öncesinde Suriye ihtilafında da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk. Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken CHP'nin devrik Genel Başkanı grup kürsüsünden şunları söylüyordu: ‘Bayır Bucak'tan söz ediyorlar. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı.’"

Tıpkı 1945 yılında Boraltan Faciası'nda olduğu gibi Karabağ'ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar. Milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar.

CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı, aynen şunu söyledi: ‘Maalesef gelen haberler de Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor’ dedi.

"Karabağ'ın 44 gün süren Vatan Muharebesinde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerinden Türkiye’yi Azerbaycan’a destek vermekle suçladılar.

Erdoğan, "Size torpil yapılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını da eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:

"Yeni Genel Başkan'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında elinde binlerce soydaşımızın kanı olan bas dikkat diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir.”

Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür

Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz"