Erdoğan, "Size torpil yapılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şiire Gazele" türküsünü dinleyen ve kendisi için hazırlanan videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanlar ile soru-cevap yaptı.

Erdoğan'dan süreç açıklaması: Mağaralar boşaldı

"SİZE TORPİL YAPILIYOR MU?" SORUSUNA YANIT VERDİ?

Erdoğan sorulan bir soru üzerine imam hatip okulunda okuduğu dönemde İstanbul Camialtı Spor Kulübünde amatör futbola başladığını, okul ile futbolu eş zamanlı ilerlettiğini ancak futbolun kendisi için artık mazi olduğunu söyledi.

Artık haftada 2-3 defa basketbol oynadıklarını ifade eden Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı'nın kendi takımında, İbrahim Kalın'ın da rakip takımda yer aldığını ifade edip, kendisine yöneltilen torpil sorusunu da yanıtladı: