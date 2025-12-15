Erdoğan, "Size torpil yapılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şiire Gazele" türküsünü dinleyen ve kendisi için hazırlanan videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanlar ile soru-cevap yaptı.
"SİZE TORPİL YAPILIYOR MU?" SORUSUNA YANIT VERDİ?
Erdoğan sorulan bir soru üzerine imam hatip okulunda okuduğu dönemde İstanbul Camialtı Spor Kulübünde amatör futbola başladığını, okul ile futbolu eş zamanlı ilerlettiğini ancak futbolun kendisi için artık mazi olduğunu söyledi.
Artık haftada 2-3 defa basketbol oynadıklarını ifade eden Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı'nın kendi takımında, İbrahim Kalın'ın da rakip takımda yer aldığını ifade edip, kendisine yöneltilen torpil sorusunu da yanıtladı:
İmam hatip okulunda eğitim öğretim, öbür tarafta amatör futbol ve üniversiteye başlayana kadar bu süreç devam etti. Üniversiteye başladığımda da bu defa İETT'ye bir transfer yaptım. Oradan nasibimizi de aldık. Hem evliliğimiz hem İETT'den aldığımız transferle birlikte yeni bir süreç amatör küme de benim için başladı. Fena değildik, başarılı bir futbolda sürecimiz oldu. Yaklaşık 14-15 sene futbola devam ettim. Bu 14-15 senelik futbol hayatımda siyasete hiçbir zaman ara vermedim. Siyaseti de aynen onunla beraber devam ettirdim. Şimdi artık futbol bizim için mazi oldu. Ama şimdi de haftanın 2-3 günü basketbol oynamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı da benim takımda. İbrahim Kalın Bey karşı takımda. Başarımız iyi. Bazıları diyorlar, 'Size torpil filan.' 'Yok.' dedim. Benim torpille filan alakam yok. Ama basketbolda iyiyiz ve şu anda onu da başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda basketbolda milli takımımız, biliyorsunuz iyi gidiyor. Dünya kupasına da gidecek gibi bir havamız var. Önümüzde Sırbistan maçı var. Bu üçüncü maçımızda da inşallah Sırbistan'ı da yenersek önümüz daha da açılacak."
Kaynak:AA