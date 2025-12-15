Türkiye'den BM'nin lojistik merkezine saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'de, Birleşmiş Milletler Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) lojistik merkezine yapılan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Türkiye, UNISFA merkezine yapılan bu saldırıyı kınadığını belirterek, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Sudan'da devam eden çatışmalara ve ülkenin geleceğine yönelik önemli bir vurgu yapıldı. Türkiye, "Sudan’ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguluyor; ülkede devam eden çatışmalara barışçı yollardan çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın Abyei bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonunun kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı belirtildi.