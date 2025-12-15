Giderek daha fazla ülke Avustralya'nın izinden gidiyor

Teknoloji sektörü çocuklar için güvenli ürün ve hizmetler tasarlamakta başarısız oluyor, bu yüzden yasaklar ardı ardına geliyor.

Danimarka geçtiğimiz günlerde 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacağını açıkladı. Başbakan Mette Frederiksen, cep telefonlarının ve sosyal medyanın "çocuklarımızın çocukluğunu çaldığını" söyledi. Bu politika önümüzdeki yıl yasalaşabilir.

Norveç, sosyal medyaya erişim için 15 yaş minimum sınırını getiriyor. Başbakan Jonas Gahr Støre, ülkenin çocukları "algoritmaların gücünden" koruması gerektiğini söylüyor.

İrlanda, sosyal medya kullanıcılarının yaşını ve kimliğini doğrulamak için dijital bir cüzdan uygulamaya karar verdi. Medya Bakanı Patrick O'Donovan bu ay yaptığı açıklamada, Avustralya tarzı bir yasağın "yedek olarak tuttuğumuz şeylerden biri" olduğunu söyledi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez , sosyal medya kullanımında asgari yaş sınırını 16'ya çıkaran bir yasa tasarısının parlamento tarafından onaylanması çağrısında bulundu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , 15 yaşın altındakiler için sosyal medyayı yasaklamakla tehdit etti. Bir parlamento komitesi de benzer bir adım atılmasını, özellikle 15-18 yaş arası gençler için gece saatlerinde sosyal medya kullanımına "dijital sokağa çıkma yasağı" getirilmesini tavsiye etti.

Bu arada, Hollanda hükümeti ebeveynlere çocuklarının 15 yaşına gelene kadar sosyal medyayı kullanmalarını yasaklamalarını tavsiye etti.

AB düzeyinde , Avrupa Parlamentosu, ebeveynleri aksi yönde karar vermedikçe 16 yaşın altındaki kişilerin sosyal medyayı kullanmasının yasaklanmasını öngören bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti. Karar, sosyal medyanın "bağımlılık yapıcı" doğasına dikkat çekiyor, ancak bağlayıcı olmadığı için yasa haline gelmeyecek.

Kararın arkasındaki Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Kristel Schaldemose, kıta çapında bir düzenleme için baskı yapmaya devam edeceğini, ancak bunun nihayetinde üye devletler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında üçlü işbirliği gerektireceğini söyledi. Milletvekili, daha sıkı düzenlemeler yürürlüğe girene kadar "pes etmeyeceğini" belirtti. "Sıkı bir yaş sınırı iyi bir başlangıç ​​noktasıdır," dedi.

Komisyon başkanı Ursula von der Leyen, çocukları korumaya yönelik en iyi yaklaşım konusunda tavsiyelerde bulunacak bir uzman grubu kurma sözü verdi. Eylül ayında grubu duyururken, ebeveynlerin "evlerini istila eden büyük teknoloji şirketlerinin tsunamisi" altında boğulduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta hükümet bir yasak planlamıyor ancak "hiçbir şey ihtimal dışı değil" dedi. Bununla birlikte, herhangi bir yasağın "sağlam kanıtlara dayanması" gerekiyor.

Zararlı çevrimiçi içerikleri izledikten sonra intihar eden genç Molly Russell'ın ailesi tarafından kurulan yerel Molly Rose Vakfı, yaş sınırlamasının sosyal medyayı daha güvenli hale getirmeyeceğinden endişe duyuyor. Kampanyacılar, yasağın "sihirli bir çözüm" olmayacağını ancak teknoloji şirketlerini çocukları korumak için daha fazlasını yapmaya itebileceğini söylüyor.

" Avustralya'nın getirdiği yasak, teknoloji sektörünün çocuklar için güvenli ve yaşlarına uygun ürün ve hizmetler tasarlayamamasına bir yanıt niteliğinde. Bu, Silikon Vadisi'ne ciddi bir meydan okuma sunuyor; ürünlerini çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlamalarını veya onları rahat bırakmalarını talep ediyor," dedi.

ABD'de sosyal medya kısıtlamaları eyalet düzeyinde uygulanıyor.

Utah , 18 yaşın altındaki kişilerin sosyal medyayı kullanabilmesi için ebeveyn izni gerektiren bir yasa çıkardı. Ancak yasa, sosyal medya kullanımını gece saatlerinde kısıtlıyor ve ebeveyn izni gerektirmiyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaşın altındakilerin sosyal medyaya katılmasını yasaklayan bir yasayı imzaladı; ancak bu kural, ABD'deki diğer benzer eyalet yasaları gibi, ifade özgürlüğü hakkını ihlal edip etmediği konusunda dava konusu oldu.

Bu arada, Virginia eyaleti, 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişimini günde bir saatle sınırlayan bir yasa çıkardı. Daha fazla erişim için ebeveyn izni gerekiyor.

Georgia , Tennessee ve Louisiana eyaletleri de 16 yaşından küçük bireylerin sosyal medya hesabı açabilmesi için ebeveyn izni gerektiren yasaları kabul etti.

Barack Obama'nın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Rahm Emanuel, başkanlık yarışına girmeyi düşünüyor ve ABD'nin Avustralya'nın örneğini izlemesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Washington'da Demokrat meslektaşlarıyla birlikte, 13 yaşın altındaki herkesin sosyal medyaya katılmasını resmen yasaklayacak ve 17 yaşın altındaki kişilere "algoritmik olarak hedeflenmiş içerik" sunulmasını engelleyecek bir yasa tasarısı sundu. Tasarı henüz yasalaşmadı.

Malezya da gelecek yıldan itibaren 16 yaş altı kişiler için sosyal medyayı yasaklamayı planlıyor ve Brezilya da Instagram için minimum yaş sınırını aynı seviyeye yükseltti.

Birleşmiş Milletler'de ise yaklaşım daha temkinli. BM çocuk ajansı UNICEF , sosyal medya yasaklarının risk taşıdığını ve "hatta ters etki yaratabileceğini" uyardı. Kuruluş, internet platformlarının izole edilmiş veya dışlanmış çocuklar için bir can simidi olabileceğini ve düzenlemelerin teknoloji şirketlerinin güvenliğe yaptığı yatırımların yerini almaması gerektiğini belirtti.