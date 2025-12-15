Kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü kamyonetin altına girdi: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu, motosiklet sürücüsü kamyonetin altına girdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametinde meydana geldi. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü önünde seyretmekte olan bir kamyonetin altına girdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk belirlemelere göre, kamyonetin altına giren sürücü ve yanındaki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Bir kişinin yaşam maliyeti 43 bin lirayı geçti!Bir kişinin yaşam maliyeti 43 bin lirayı geçti!

Kaza anı ise, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesinin ardından sürücünün kamyonetin altına girdiği anlar görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul'da bir AVM'de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı
Artvin'de yollar kara gömüldü! Sürücüler ateş yakarak ısındı
Hatay'da deprem!
