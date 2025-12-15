Kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü kamyonetin altına girdi: O anlar kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametinde meydana geldi. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü önünde seyretmekte olan bir kamyonetin altına girdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk belirlemelere göre, kamyonetin altına giren sürücü ve yanındaki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Kaza anı ise, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesinin ardından sürücünün kamyonetin altına girdiği anlar görülüyor.