Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Trafik Kanunu'nun Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu
Yayınlanma:
Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan ve 36 maddeden oluşan yeni Trafik Kanunu teklifi, ehliyetsiz araç kullanımı, kırmızı ışık ve alkollü araç kullanımı gibi ihlallere yönelik cezaların artırılmasını öngörürken, düzenleme Ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik ihlallerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni Trafik Kanunu düzenlemesinin, Ocak ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşüleceğini duyurdu.

36 MADDEDEN OLUŞUYOR

36 maddeden oluşan yeni düzenleme kapsamında, özellikle hız ihlalleri, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte trafik kurallarına uyumun artırılmasının ve kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.

Bakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandıBakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandı
TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yeni cezaların kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

