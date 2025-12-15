Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Trafik Kanunu'nun Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik ihlallerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni Trafik Kanunu düzenlemesinin, Ocak ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşüleceğini duyurdu.

36 MADDEDEN OLUŞUYOR

36 maddeden oluşan yeni düzenleme kapsamında, özellikle hız ihlalleri, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte trafik kurallarına uyumun artırılmasının ve kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.

Bakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandı

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yeni cezaların kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.