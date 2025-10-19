Bakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandı

Bakan Yerlikaya yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını paylaştı: Dur ihtarına uymayan yandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücülere yönelik hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ndeki caydırıcı cezaları kamuoyuna duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu ihlallerin son 6 yılda 9 polisin şehit olmasına, 29 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini tehdit eden önemli bir soruna dikkat çekerek, "dur" ihtarına uymamanın yaptırımlarının artırılacağını açıkladı. Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsünün yakalandığını belirten Yerlikaya, bu olayı örnek göstererek yeni kanun teklifinin getireceği ağır yaptırımları sıraladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Ankara Sincan'da yaşanan olayda R.E.İ. isimli motosiklet sürücüsü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye mevcut 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi.

"SİZCE BU CEZA CAYDIRICI MI?"

Bakan Yerlikaya, mevcut kanunda "dur" ihtarına uymamanın yaptırımının 2 bin 167 TL olduğunu belirterek, "Sizce bu ceza caydırıcı mı?" sorusunu yöneltti. Bu ihlallerin ağır sonuçlarına dikkat çeken Yerlikaya, son 6 yılda "dur" ihtarına uymayan sürücüler yüzünden 9 polisin şehit olduğunu, 16 polisin gazi olduğunu, 29 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 1,955 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YENİ TEKLİFLE CEZALAR ARTIYOR

Hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile bu suça karşı çok daha ağır yaptırımlar getirileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, teklifin yasalaşması durumunda uygulanacak cezaları şöyle sıraladı:

  • 200 bin TL idari para cezası
  • Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulması
  • Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi

Yerlikaya, "Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler!" diyerek düzenlemenin caydırıcılığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarını ve başkalarının can güvenliğini hiçe sayan bu tür sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunarak, "Biz Gereğini Yaparız" mesajını verdi.

