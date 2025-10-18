Trafikte bunu yapanın ehliyetine el konacak aracı da trafikten men edilecek: Bakan Yerlikaya açıkladı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli’de ambulansa yol vermeyen sürücü E.A.’nın, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacağını, araçlarının da 30 gün trafikten men edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A.'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını bildirdi.

30 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacağını, araçlarının da 30 gün trafikten men edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A.'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yakalandığını bildirdi.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'yle getirilen cezalarla ilgili bilgi veren Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

“Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 TL. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre; geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak:ANKA

