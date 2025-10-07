Pasaport, ehliyet, IMEI, trafik cezaları… Her şey değişiyor! 2026’da zam yağmuru geliyor

2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Bu oranla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren birçok kalemde vergi, harç, ceza ve çalışanlara sağlanan menfaatlerde artış yaşanacak. 2026 daha gelmeden zam haberi geldi. Pasaporttan kimliğe, ehliyetten yurt dışı çıkış harcına, IMEI ücretinden trafik cezalarına kadar pek çok kalemde halkı zam yağmuru bekliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 22-24 ARASINDA BEKLENİYOR

Her yıl ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle Yeniden Değerleme Oranı belirleniyor. NTV'nin haberine göre 2024’te yüzde 43,93 olarak açıklanan oran, bu yıl yüzde 22-24 aralığında tahmin ediliyor.

Zam yolda! IMEI kayıt ücretinde devsa artış

Cumhurbaşkanı, bu oranı arttırma veya düşürme yetkisine sahip. Belirlenen oran, vergi, harç ve cezalara otomatik olarak yansıtılacak.

YEMEK VE ULAŞIM ÜCRETLERİ YÜKSELECEK

Çalışanlara verilen günlük yemek bedeli, şu anda 240 TL + KDV olarak uygulanıyor. Oranın yüzde 23 çıkması halinde bu tutar 295,2 TL’ye ulaşacak.

Servis hizmeti verilmeyen iş yerlerinde günlük ulaşım bedeli istisnası ise 126 TL’den 155 TL’ye yükselecek.

KİRA GELİRİ VE BEYAN SINIRLARI ARTACAK

2025’te 47 bin TL olan kira gelir vergisi istisnası, yüzde 23’lük artışla 57 bin 810 TL seviyesine çıkacak.

Temettü veya kira geliri gibi kazançların beyan sınırı da 330 bin TL’den 405 bin 900 TL’ye, bazı sermaye iratlarında ise 18 bin TL’den 22 bin 140 TL’ye yükseltilecek.

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ İSTİSNASI YÜKSELECEK

Beş yıldan kısa sürede satılan gayrimenkuller için uygulanan istisna tutarı 120 bin TL’den 147 bin 600 TL’ye çıkarılacak.

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Bu artış, özellikle konut alım-satımı yapan bireyleri doğrudan etkileyecek.

BİNEK ARAÇ GİDERLERİNE YENİ SINIRLAR

Kiralanan araçların aylık kira sınırı 37 bin TL’den 45 bin 510 TL’ye çıkacak.

Satın alınan binek otomobillerde ise ÖTV ve KDV dahil en fazla 990 bin TL’lik gider kabul ediliyordu. Bu rakamın 1 milyon 217 bin 700 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca yakıt, bakım, sigorta gibi giderlerin yalnızca yüzde 70’i artık kazançtan düşülebilecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 56 BİN TL’YE YÜKSELİYOR

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti, 2025’teki 45 bin 614 TL’den 56 bin TL’ye yükselecek.

Hâlihazırda 1.000 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yüzde 23 oranında artarak 1.230 TL’ye çıkacak.

TRAFİK CEZALARI VE MTV’DE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeniden Değerleme Oranı aynı zamanda trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve pasaport, kimlik, ehliyet harçları gibi kalemlerde de zam anlamına geliyor.

Bu oranla birlikte 2026’da cezalar ve vergiler yüzde 20’nin üzerinde artış gösterecek.