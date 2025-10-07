Zam yolda! IMEI kayıt ücretinde devsa artış

Zam yolda! IMEI kayıt ücretinde devsa artış
Yayınlanma:
Yeni yıla daha aylar varken zam haberleri geldi. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücretinde devsa artış bekleniyor. İşte detaylar...

2026 yılıyla birlikte IMEI kayıt ücretlerinde önemli bir artış bekleniyor. 2025’te 45 bin 614 TL olarak uygulanan telefon IMEI kayıt ücreti, Yeniden Değerleme Oranı kapsamında yükselecek.

Cezalar, vergiler, harçlar... Ne yoksulluk ne enflasyon umurunda: Şimşek bir tek parayı görüyor!Cezalar, vergiler, harçlar... Ne yoksulluk ne enflasyon umurunda: Şimşek bir tek parayı görüyor!

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ETKİSİ

2023/09/14/apple-iphone-15-pro-lineup-hero-230912-full-bleed-image-jpg-large.jpg

Her yıl Ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçlarda otomatik artış sağlıyor. 2026 için oran yüzde 22-24 aralığında tahmin ediliyor.

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dediVergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Bu kapsamda IMEI kayıt ücreti de bu oranla artacak. NTV'nin haberine göre söz konusu oran uygulandığında kayıt ücreti 56 bin TL’ye kadar çıkacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLER DİKKAT

IMEI kaydı, yurt dışından getirilen her telefon için zorunlu. Ücretin artmasıyla birlikte yüksek maliyet söz konusu olacak. Kullanıcılar, bu artışın farkında olarak planlama yapmak zorunda.

GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

TCMB ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel düzenlemeleri ile bu artış resmiyet kazanacak. 56 bin TL’lik yeni IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026’den itibaren geçerli olacak ve telefon ithalatı ile ilgilenen kişiler için ek mali yükümlülük oluşturacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Ekonomi
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Fuarlarda kurallar değişti
Fuarlarda kurallar değişti