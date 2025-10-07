2026 yılıyla birlikte IMEI kayıt ücretlerinde önemli bir artış bekleniyor. 2025’te 45 bin 614 TL olarak uygulanan telefon IMEI kayıt ücreti, Yeniden Değerleme Oranı kapsamında yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ETKİSİ

Her yıl Ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, vergi ve harçlarda otomatik artış sağlıyor. 2026 için oran yüzde 22-24 aralığında tahmin ediliyor.

Bu kapsamda IMEI kayıt ücreti de bu oranla artacak. NTV'nin haberine göre söz konusu oran uygulandığında kayıt ücreti 56 bin TL’ye kadar çıkacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLER DİKKAT

IMEI kaydı, yurt dışından getirilen her telefon için zorunlu. Ücretin artmasıyla birlikte yüksek maliyet söz konusu olacak. Kullanıcılar, bu artışın farkında olarak planlama yapmak zorunda.

GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

TCMB ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel düzenlemeleri ile bu artış resmiyet kazanacak. 56 bin TL’lik yeni IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026’den itibaren geçerli olacak ve telefon ithalatı ile ilgilenen kişiler için ek mali yükümlülük oluşturacak.