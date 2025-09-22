Cezalar, vergiler, harçlar... Ne yoksulluk ne enflasyon umurunda: Şimşek bir tek parayı görüyor!

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde devletin kestiği para cezalarının tutarı, geçen yılın tamamında kesilen ceza miktarını yüzde 18 aşarak 1 trilyon 1 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 1,5 trilyon lirayı bulması bekleniyor. Böylece cezalar, yıl sonunda tahmin edilen yüzde 30 seviyesindeki enflasyonun yaklaşık üç katına denk gelecek.

BÜTÇEDE PARA CEZASI GELİRLERİ ARTTI

Ağustos ayında iki ay aradan sonra yeniden fazla veren bütçede, para cezaları kalemindeki artış da dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre ağustos sonunda 1 trilyon lirayı aşan para cezalarının yalnızca 158,8 milyar lirası tahsil edildi. Böylece tahsilat oranı yüzde 15,9’da kaldı.

Vergi gelirleri 8 trilyon 368 milyar lirayla bütçe tahakkukunun en büyük kısmını oluştururken, bunun yüzde 82,1’i tahsil edilebildi. Vergi gelirlerinde en büyük payı 3 trilyon lira ile gelir, kâr ve sermaye kazancı vergileri, ardından 3 trilyon 212 milyar lira ile mal ve hizmet vergileri aldı.

HEDEFİN DÖRT KATI CEZA KESİLDİ

Bütçe kanununda bu yıl için 245 milyar lira para cezası geliri öngörülüyordu. Ancak yılın ilk 8 ayında kesilen ceza miktarı bu hedefin 4 katına çıktı. Ekonomim'n haberine göre aynı tempo yılın geri kalan 4 ayında da sürerse, toplam ceza tutarı 1,5 trilyon liraya ulaşarak hedefin 6 katına çıkacak.

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

2024 yılında 849 milyar liralık para cezası kesilmişti. Bu yıl ise şimdiden geçen yılın yüzde 18 üzerine çıkıldı. Yıl sonunda artışın yüzde 76’ya ulaşması bekleniyor.

CEZALARIN EN BÜYÜK PAYI VERGİDEN

Bu yıl kesilen cezaların en büyük bölümünü 602 milyar lira ile vergi cezaları oluşturdu. Bunun yanında 234 milyar lira idari para cezası, 78 milyar lira ise yargı para cezası olarak kaydedildi.

TRAFİK CEZALARINDA YÜZDE 51 FAZLA KESİLDİ

Bütçede 55 milyar 42 milyon lira olması öngörülen trafik cezaları, 83 milyar 99 milyon lira ile hedefin yüzde 51 üzerine çıktı. Ancak bu tutarın yalnızca 44 milyar 760 milyon lirası tahsil edilebildi.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Her ne kadar bu yıl hedefin üzerinde ceza kesilmiş olsa da geçmiş yıllara göre hedefle gerçekleşme arasındaki fark daha düşük olacak.

Kasalar doldu vatandaşın cebi boşaldı: Ağustosta rekor vergi geliri

2024’te hedef 100 milyar lira iken 849,9 milyar liralık ceza kesilmiş, 2023’te 63 milyar liralık hedefe karşılık 529 milyar lira, 2022’de ise 29 milyar liralık hedefe rağmen 454 milyar lira ceza uygulanmıştı.