Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Enflasyon çift haneli seyrini sürdürürken iktidar asgari ücrete ara zam yapmadı ancak asgari dışındaki fiyatlar artışını sürdürdü. Durum böyle olunca alım gücü iyiden iyiye eridi. Gözler Ocak 2026'ya çevrildi. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını bekliyor.

Ancak yeni yılda asgari ücret zammı ile birlikte diğer zamlar da açlık ve yoksulluk sınırındaki milyonları endişelendiriyor. Vergi zamları, market zamları...

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl "ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) sıfır dahi gelse dahi" diyerek en iyi ihtimalli zamları açıkladı.

EN DÜŞÜK ZAM ORANLARI BİLE CEP YAKACAK

Bingöl "Bugünden itibaren yüzde 25'in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor" diyerek, harç, ceza, vergi artışlarını sıraladı.

"1. Yurt dışından cep telefonu getirmeniz halinde

Şahsi kullanım için getirdiğiniz cep telefonunda bu yıl için 45.614 lira olan IMEI kayıt ücreti, bu artışla önümüzdeki yıl en iyimser tahminle 57.017 lira olacak.

2. Yurt dışı çıkış harcı

Geçtiğimiz günlerde 710 liradan 1.000 liraya yükseltildi. En iyimser tahminle bugün itibarıyla 1.000 lira olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla artık 1.250 lira olacak.

PASAPORT HARCI

3. Üç yıldan fazla süreli bir pasaport harcı

Bugün 11.274 lira iken en iyimser tahminle 1 Ocak 2026'da 14.092 lira olacaktır.

4. En düşük radar cezası

Bugün trafik cezası 2.167 lira. Bu da en iyimser tahminle 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2.710 liraya ulaşacaktır. Örneğin 2 yaşında 1.6 motor bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi için bu yıl 9.627 lira ödediyseniz 1 Ocak 2026'da aynı taşıt için 12.033 lira ödeyeceksiniz. Şimdiden kalan iki aydaki ÜFE sıfır gelse dahi.

5. Damga vergileri

Damga vergileri de arttırılmıştı, 665 liraya çıkmıştı. Üç ay sonra bir kez daha zamlanacak bunlar. 665 lira olan aylık beyannamelerdeki damga vergisi de en iyimser tahminle 831 liraya ulaşacak. Bu da ne demek? Aslında 3 ay içerisinde 443 liradan 831 liraya gelmiş olması demek. Bu da aslında 3-4 ay içerisinde damga vergisinin %90'a yakın artmış olması demek.

"HİÇ BEKLEMEDEN YAPTIRIN"

Fahiş emlak vergisine itiraz süresi bitmedi!

6. Araç muayenesi

Bugün otomobil için araç muayenesi 2.620 liradır. Bu da en iyimser tahminle 1 Ocak 2026 tarihinde 3.276 liraya ulaşacaktır. Aracınızın muayene tarihi Ocak ayının ilk günlerine denk geliyorsa hiç beklemeden Aralık sonunda yaptırın, en azından bu artıştan daha fazla zarar görmeyin."