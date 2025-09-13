Cevdet Yılmaz: "Vergi oranlarını artırmadan gelirleri artırmanın yollarını arıyoruz”

Ekonomi yönetimi kasayı vergilerle doldururken son zamanlarda halkın sırtındaki vergi yükü iyiden iyiye arttırıldı. Kısa süre önce esnaf ve küçük işletmeleri kapsayan yeni vergiler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tüm bunların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan gelen açıklama şaşkınlık yarattı. Yılmaz, adım başı vergi alınmıyormuşçasına “Vergi oranlarını artırmadan gelirleri artırmanın yollarını arıyoruz” dedi.

GENEL VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bloomberg'e verdiği röportajda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, genel vergi oranlarında bir artış düşünmediklerini belirterek, “Enflasyonist etkileri de göz önüne alarak, gelirlerimizi artırma hedefimizi farklı yollarla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden genel oranlarda ciddi bir değişiklik planımız bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Mahfi Eğilmez'den emlak vergisine sert çıkış: "Beceri kümestekini defalarca yolmak değil!"

Yılmaz, 2023 yılından itibaren çeşitli vergi düzenlemelerinin hayata geçirildiğini hatırlattı ve mevcut durumda genel vergilerde yeni bir artış ihtiyacı görmediklerini belirtti.

ÖNCELİK: KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK VE TABANI GENİŞLETMEK

Kamunun gelirlerini artırmaya yönelik stratejilerini paylaşan Yılmaz, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi. Ayrıca, tahsilat oranlarının artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin daha verimli işlemesi gerektiğini de vurguladı.

Basit usulde vergilendirilen küçük esnafın mevcut avantajlarını koruyacağını belirten Yılmaz, yıllık cirosu 480 bin TL'yi aşan mükelleflerin bu kapsamdan çıkarıldığını dile getirdi.

OVP: BÜYÜMEDE REVİZYON, ENFLASYONDA GERİLEME HEDEFİ

Orta Vadeli Program’a (OVP) dair soruları da yanıtlayan Yılmaz, hazırlanan planın “gerçekçi ve dengeli” olduğunu belirtti. Büyüme hedefinin yüzde 4’ten 3,3’e çekilmesi hakkında “Bu oran yukarı yönlü revize edilebilir ama büyük bir fark beklemiyoruz” dedi.

Son 22 yılda Türkiye'nin ortalama büyüme hızının yüzde 5,4 olduğunu hatırlatan Yılmaz, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda büyümenin bir miktar düşük seyretmesinin doğal olduğunu savundu.

BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN REFORMLAR VE YATIRIMLAR

2025 yılı için büyümenin yaklaşık 2 puanının toplam faktör verimliliğinden geleceğini açıklayan Yılmaz, geçen yıl bu katkının sadece 0,3 puan olduğunu belirtti. İş gücü reformları, dijital dönüşüm, enerji hamleleri ve katma değeri yüksek üretimin artırılması yoluyla büyümeye daha güçlü katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yatırımların büyüme üzerindeki etkisine de değinen Yılmaz, ikinci çeyrekte yatırımların tüketimi geçtiğini, özellikle sabit sermaye yatırımlarında artış yaşandığını belirtti.

SOSYAL KONUT PROJESİNE 100 MİLYAR TL BÜTÇE

Şimşek kafaya koymuş vergiyi alacak: Tarih verdi, sıkı denetim geliyor

Yılmaz, inşaat sektörünün büyüme kompozisyonundaki etkisinin sürdüğünü ve bu etkiyi özellikle deprem sonrası yapılan çalışmalara bağladı. Kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, 100 milyar liralık sosyal konut bütçesiyle kira artışlarını arz yönlü dengeleyeceklerini söyledi. Ayrıca TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın farklı gelir modelleriyle bu sürece destek vereceğini aktardı.

HİZMET ENFLASYONU DEZENFLASYONU ZORLAŞTIRIYOR

Dezenflasyon sürecinde ilerlemenin beklendiği kadar hızlı olmadığını belirten Yılmaz, özellikle hizmet enflasyonunun süreci zorlaştırdığını ifade etti. Kiralar ve eğitim gibi kalemlerde geçmiş dönemden kaynaklanan fiyat baskılarının sürdüğünü, ancak enflasyondaki düşüşle birlikte bu baskıların da azalacağını söyledi.

ENAG'I SUÇLADI

ENAG’a yönelik eleştiride bulunan Cevdet Yılmaz, kurumun şeffaf olmadığını ve kamuoyunda yanıltıcı fiyat algısı oluşturduğunu iddia etti. Yılmaz, “Burada yasaklayıcı değil, farkındalık yaratıcı bir yaklaşımı daha uygun buluyoruz” dedi.

Kurumların itibarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, resmi kurumların kendilerini daha iyi anlatmaları gerektiğini belirtti.

FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Yüksek enflasyonun yarattığı "fiyatlama sisinin" zamanla dağılacağını belirten Yılmaz, enflasyon düştükçe tüketicilerin fiyatlar arasında daha sağlıklı karşılaştırma yapabileceğini ve fiyatlama davranışlarının buna bağlı olarak normale döneceğini vurguladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları tarafından yürütülen market fiyatı karşılaştırma çalışmaları gibi denetimlerin devam edeceğini de ifade etti.

MALİ DİSİPLİN KORUNACAK, FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMEYECEK

Kamu maliyesine dair değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, dezenflasyon sürecinde bütçe dengesinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Enflasyon düştüğünde vergi gelirlerinde yaşanacak düşüşe dikkat çeken Yılmaz, “Bu, özellikle deprem harcamaları olan Türkiye gibi ülkeler için zorluk oluşturuyor” dedi.

Buna rağmen alınan tedbirlerle bütçeyi dengelediklerini belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde faiz dışı açık verilmeden yola devam edileceğini söyledi.