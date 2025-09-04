Mahfi Eğilmez'den emlak vergisine sert çıkış: "Beceri kümestekini defalarca yolmak değil!"

Mahfi Eğilmez'den emlak vergisine sert çıkış: "Beceri kümestekini defalarca yolmak değil!"
Ekonomist Mahfi Eğilmez, emlak vergisi ile ilgili eleştiride bulundu. Eğilmez, "Beceri, kümesteki kazları defalarca yolmak yerine kümes dışındakileri yakalayıp kümese sokmaktır." dedi.

Türkiye'de ekonomi, vatandaşın yaşamını her geçen gün zorlaştırmaya devam ederken son olarak son olarak belirlenen rayiç bedellerin gayrimenkulde yüksek vergi yükü getirmesi gündeme oturmuştu.

Kamuoyunda oldukça tartışılan konuyla ilgili tepkiler de yükseldi. Tepkiler sonrası AKP'den gelen açıklamalar bu konuda geri adım atılacağına yönelik olurken duayen İktisatçı Mahfi Eğilmez'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Gayrimenkulde vergilerin en az 5 katına çıkmasını (örneğin 35 bin lira ödeyen bir kişinin 263 bin lira öedeyecek olması) öngören rayiç bedellerle ilgili Eğilmez, "kümesteki kazları değil, kümes dışındakileri" diyerek asıl vergiyi kaçıranlarla uğraşılması gerektiğine işaret etti.

Eğilmez sosyal medya hesabı X'ten yaptığını paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asıl olan GSYH'nin yüzde 30'u dolayında tahmin edilen kayıt dışı varlıkları yakalayıp onları vergilendirebilmektir. Beceri, kümesteki kazları defalarca yolmak yerine kümes dışındakileri yakalayıp kümese sokmaktır. Bunun da yolu 1985'de kaldırılmış olan servet bildirimi ve gider bildirimi müesseselerinin yeniden sisteme yerleştirilmesinden geçer. Bu yöntemler getirildiğinde kayıp, kaçak servetler, saklanmış gelirler büyük ölçüde sisteme girer ve değerli konut vergisi gibi bir koyundan iki post çıkarmaya yönelik yanlış uygulamalara gerek kalmaz."

Eğilmez daha önce de 2026 yılında belirlenen rayiç bedellerin 5 kat artırılmasının “emlak vergisi” ve “değerli konut vergisi” yükünü dramatik şekilde artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

