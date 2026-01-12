Alphabet’in piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in hisseleri ABD’de yüzde 1,6 yükselerek 334,44 dolara çıktı, şirketin piyasa değeri tarihte ilk kez 4 trilyon dolar seviyesini gördü.

ABD’li teknoloji devlerinden Google’ın çatı kuruluşu Alphabet, piyasa değerinde tarihi bir eşiği aşarak ilk kez 4 trilyon dolar seviyesini gördü.

Şirketin hisseleri, ABD’de piyasaların açılmasının ardından yüzde 1,6 yükselerek 334,44 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte Alphabet’in piyasa değeri kısa süreliğine 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple’ın ardından bu piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

Hisselerdeki yükselişte, Apple’ın akıllı asistanı Siri için Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi tercih ettiğine yönelik haberlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Alphabet hisseleri, Türkiye saatiyle 18.40 itibarıyla 329,31 dolardan işlem gördü. Bu seviyede şirketin piyasa değeri 3,97 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Mevcut hisse fiyatı dikkate alındığında Alphabet, piyasa değeri açısından ABD’nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

